Osimhen ancora in viaggio. Non finiscono le disavventure per l’attaccante del Napoli. Il nigeriano era atteso in mattinata a Castel Volturno, ma secondo le ultime notizie, il numero 9 azzurro, attualmente si troverebbe in Turchia.

Inizialmente Osimhen aveva anticipato di un giorno il suo rientro, d’accordo con la società, ma qualcosa è andato storto.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il nigeriano è partito ieri sera da Lagos, per atterrare ad Istanbul, da dove poi avrebbe dovuto prendere, la coincidenza per Napoli. Il volo dalla Nigeria, però ha portato un po’ di ritardo, che ha causato la perdita della coincidenza. Osimhen ha subito avvisato la società, che sta cercando una soluzione alternativa.

Le possibilità, a questo punto, sempre in base a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, sono un volo per Roma o un diretto su Napoli, partente nel pomeriggio. Nel caso si decidesse di atterrare a Roma, l’uomo mascherato, verrebbe prelevato da un auto privata, della società, per tornare a Napoli.

Una telenovela, che sta facendo discutere, a cui vanno aggiunti i problemi gastrointestinali, accusati dal calciatore in coppa d’Africa. Motivo per il quale, sono previste delle visite mediche, una volta rientrato in Italia, prima di poter riprendere gli allenamenti con la squadra.

Mazzari ha estremamente bisogno dei gol di Victor, viste le difficoltà del Napoli sotto porta, nell’ultimo periodo.

In serata si spera di avere uno sviluppo positivo, sulla vicenda, per permettere all’attaccante di partecipare agli allenamenti di domani.

L’idea di Mazzari è di portare Osimhen, almeno in panchina contro il Genoa, eventualmente giocando uno scampolo di partita. Cosicché da avere il numero 9 al meglio, per la partita di Champions, mercoledì contro il Barcellona. Ma intanto si aspetta ancora, che il calciatore rientri alla base, dopo quasi due mesi di assenza, pagati dal Napoli a caro prezzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati