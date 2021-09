Victor Osimhen è stato l’assoluto protagonista del pareggio azzurro a Londra, ecco le sue parole a fine partita:

“Sono contento per me e per la squadra, per come abbiamo giocato e per come abbiamo recuperato. Ora non mi fisso un obiettivo: il club ha sempre creduto in me e voglio continuare così. Ora voglio star bene, senza infortuni, e dare tutto per raggiungere gli obiettivi”.

