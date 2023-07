Oscar Damiani: “È possibile che Mbappé in Arabia sblocchi Osimhen al PSG”

Oscar Damiani, agente Fifa, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: “Mbappé in Arabia e Psg su Osimhen? Possibile, anche se non credo che Mbappé vada a giocare in Arabia. A Parigi i soldini li hanno, eccome, se volessero potrebbero andare su Osimhen, in caso di cessione del francese. La dead line del 12 agosto? De Laurentiis sa il fatto suo, è chiaro che perdere, eventualmente, Osimhen a fine mercato sarebbe un problema. Mi auguro e penso che alla fine il nigeriano resti in azzurro, è quello che spero anche da tifoso ed ex azzurro. Con Osimhen il Napoli può continuare a vincere in Italia e a fare strada in Europa. Claudio Lotito dice che Zielinski non andrà alla Lazio perché è vicino al rinnovo con il Napoli? Sarebbe importante trattenerlo: è un calciatore forte e confermarlo vorrebbe dire tanto. E’ una bella notizia sapere che possa concretamente restare. Il Napoli, grazie al lavoro di Micheli e del suo staff, sta facendo molto bene. Prati della Spal piace a Napoli, Juve e Cagliari? Ragazzo interessante, ma non lo conosco bene. Gioca in serie minori e le squadre di vertice non sono la stessa cosa, le coppe internazionali sono impegnative. Anziché spendere tanto per uno straniero, comunque, meglio valorizzare un italiano”. Bernardeschi sostituto di Lozano, in caso di partenza del messicano? Sono diversi. Bernardeschi è forte e può fare parecchi gol, anche più di Lozano. Sarebbe un ottimo acquisto”.

