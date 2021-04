Orsi: “Napoli adesso deve approfittare; tanto merito a Gattuso”

Grande prestazione degli azzurri. Napoli-Lazio termina 5 a 2 e i partenopei confermano lo straordinario momento di forma anche dopo la sconfitta con la Juve, dove ha comunque giocato bene

Atalanta e Napoli meglio delle altre

A Radio Marte Voce di Popolo, trasmissione condotta da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, c’è il commentatore Nando Orsi. L’ospite ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Chi vedo in cima? Di sicuro l’Atalanta, poi il Napoli al terzo posto, la Juventus e poi il Milan. Credo che i bergamaschi e i partenopei in questo momento esprimano il miglior calcio, giocano molto bene rispetto ad una Juventus in difficoltà. Il Milan non mi sta piacendo. È lo stesso discorso della squadra degli azzurri, quando ti mancano certi elementi fai fatica, ed il Napoli ha pagato. I rossoneri hanno puntato tutto su Ibrahimovic e adesso faticano molto”, comincia Orsi.

“La Juventus non sta facendo grandi cose. Prende quasi sempre goal, Ronaldo è nervoso, Dybala è rientrato ma Morata non segna. Ci sono anche questi grattacapi interni. Poi sappiamo che il discorso Champions, quando sei lì a pochi punti, è lo stesso come per la retrocessione. La testa è l’unica cosa che fa la differenza, ed il Napoli e l’Atalanta ce l’hanno”.

Il momento azzurro

Sull’attuale periodo del Napoli, Orsi commenta: “Adesso il Napoli deve approfittare, deve farlo molto. Non ha più scontri diretti e questo è un grande vantaggio, nonostante in quelle occasioni abbia sempre fatto bella figura. In questo momento gli azzurri sono un team difficile da affrontare, sono una macchina da goal. Di sicuro spesso ci sono delle lacune in difesa, ma quando quei quattro lì davanti sono in giornata, diventa un attacco devastante. Ieri anche Bakayoko ha giocato bene, segno che la testa c’è”.

Poi continua affermando che “il Napoli deve tenere la testa all’obiettivo”. “Prima c’erano tanti infortunati, troppi recuperi che si dovevano attendere. Si, possiamo discutere dei punti persi, ma questa è una storia legata soprattutto alle assenze. Credo che la squadra possa raggiungere l’obiettivo, la voglia e la motivazione c’è”.

Rammarico di stagione

Dopo l’exploit degli undici del tecnico calabrese in Napoli-Lazio, Orsi commenta brevemente il recente passato e l’imminente futuro. “Il più grande rammarico è quello di non aver potuto vedere il Napoli che avrebbe potuto seriamente contrastare l’Inter. Lo ha detto lo stesso Conte. Avrei voluto vedere un Napoli che giocava il campionato con pubblico e meno infortuni…”.

Piccola parentesi sulla questione Gattuso: “Futuro? Dovremmo chiedere a De Laurentiis. Gattuso dovrebbe rimanere, ma non credo lo farà. Non è mistero che quella di questo anno è una squadra che ha girato bene anche e soprattutto grazie a lui”.

