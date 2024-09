Orsi: “Meret protagonista, Caprile subito all’altezza”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, opinionista Sky ed ex portiere, fra le tante, di Roma e Lazio.

Meret ha portato almeno quattro punti nelle prime giornate di campionato: l’infortunio potrebbe interrompere il trend positivo?

“Quando sei bravo, sei bravo sempre. Non perderà le sue qualità stando fermo. Era da tanto che non si infortunava, vedremo tra quanto ritornerà. Comunque, Caprile, pronti-via, è stato subito all’altezza della situazione e non lo farà rimpiangere. Anche perché, faccio una battuta, ormai è l’unico portiere rimasto a Conte (ride, ndr). Scherzi a parte: il ragazzo consentirà a Conte di avere il giusto tempo per recuperare Meret, che in tanti hanno spesso criticato dimenticando che è stato uno dei protagonisti dello Scudetto”.

