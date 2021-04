Orsi: “Meret o Reina? Mi prendo Alex, Maradona il più grande…”

A “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Nando Orsi, opinionista Sky, soffermandosi su Maradona e Meret.

“Maradona in Napoli-Lazio? Vi spiego perché Diego è stato superiore a tutti”

“Sono contento di esser nato nella Roma, mi ha dato la possibilità di crescere. Da ragazzino ero dell’Inter: nella vita si sbaglia (ride, ndr). Quando incontrai Diego Maradona gli dissi che mi doveva dare un centesimo per ogni gol che mi ha fatto così sarei diventato milionario. Sono uno dei portieri più visti al mondo grazie ai gol subiti da Maradona. Napoli-Lazio dell’85? Eravamo quasi retrocessi e nel secondo tempo Maradona ci fece 4 gol: una cosa difficilmente spiegabile. Assolutamente è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, avevo paura a giocarci contro. Platini e Zico non erano prevedibili, ma non erano Diego, potevi intuire. Con Diego, quando prendeva la palla, non sapevi cosa faceva. La differenza tra Diego e Messi? In passato si ammoniva di meno, quindi Messi riesce a far espellere molto più velocemente”.

“Meret-Reina? Mi prendo Meret, il più forte dopo Donnarumma”

