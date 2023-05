Matteo Moretto, ex Sky e attualmente a Relevo, conferma la trattativa tra Luis Enrique ed il Napoli. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, evidenziato dalla nostra redazione:

“L’allenatore asturiano è in trattativa con il Napoli per succedere a Luciano Spalletti. Ci sono contatti reali tra le due parti e Luis Enrique sembra attratto dal progetto. E’ il profilo preferito del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentii. Resta da vedere se le parti saranno in grado di mettersi d’accordo su tutto“.

