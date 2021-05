A “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea Orlandini, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina.

“Il Napoli meriterebbe di andare in Champions più della Juve”

“Fiorentina-Napoli? Ho giocato nel Napoli di Vinicio, una delle squadre più belle degli ultimi 50 anni, ma si è vinto poco. Solo una Coppa Italia. Sarebbe servito qualcosa in più in attacco. Venire a Napoli? Non sapevo nulla della trattativa. Il primo anno con Vinicio siamo arrivati terzi, poi secondi. Questa Fiorentina è salva, il Napoli deve vincere per andare in Champions, ma la Viola non regalerà nulla. Anche l’Inter se la giocherà a Torino. Il Napoli meriterebbe di andare in Champions più della Juve. Gattuso mi fa piacere se dovesse arrivare alla Fiorentina. Gattuso è uno che si fa voler bene, il Napoli perderà un ottimo allenatore. Show di Commisso? Ha tirato fuori cose giuste e cose sbagliate: sbagliò a confermare Iachini, Pradé avrebbe voluto portare Juric, per la Fiorentina sarebbe stato un grande vantaggio”.

