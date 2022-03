ORDINE: “Inzaghi fa una figura pessima, occorre forza morale per dire ‘Era rigore’. Costruzione dal basso? Donnarrumma non è capace, lui deve parare. C’è una cosa che fa imbestialire gli interisti…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

“La costruzione dal basso va fatta solo se hai un numero di giocatori capaci con i piedi, portiere compreso. Se hai Donnarumma, quello con i piedi non è capace. Lui deve parare. Inter in caduta libera? Sui miei social ho pubblicato la foto di Ranocchia che fa fallo su Belotti e il titolo dei colleghi di Torino ‘VAR-gogna’

.Come risposta gli interisti hanno ripreso episodi del 1973. Inzaghi ha fatto una figura pessima nella risposta. Bisogna avere la forza morale come Mihajlovic dicendo ‘Ci è andata bene, era rigore’. Il Milan ha un grosso problema di calendario, nelle ultime deve giocare contro Fiorentina, Lazio, Atalanta e Sassuolo. O raggiunge un tale distacco, difficile da pensare (tra Serra e Guida), o sarà punto a punto fino all’ultima domenica. Un’altra cosa che li fa imbestialire è che faccio le pulci sul ricorso per la partita contro il Bologna. Sul piano della legittimità procedurale nulla da dire, ma sul piano morale fare il ricorso per 0-3 contro una squadra che aveva giocatori a casa per il virus lo trovo disdicevole”.

