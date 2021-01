Ordine e Boninsegna d’accordo: adesso c’è Napoli superiore

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Ordine, Corriere dello Sport: “A Milanello c’era una regola: via i telefonini dagli spogliatoi. Mentre Gattuso trattava per il rinnovo, Pirlo finì prima l’allenamento, prende il telefono di Rino e scrive ad Ariedo Braida: “Se mi concedi il rinnovo, ti do mia sorella”, che a quel tempo lavorava a Milanello. Quando Gattuso venne a saperlo, sapeva benissimo chi era stato e gliene tirò tantissime”.

“Supercoppa? Le ultime esibizioni dicono che abbiamo avuto tanto Napoli e poca Juventus, ma mi immagino una partita diversa per stasera. Il recupero lampo di Cuadrado cambia completamente le carte in tavola, è sempre stato uno dei punti di riferimento di questa squadra. Secondo me, partono da 50-50. Tutti facciamo riferimento alla partita con l’Inter, ma con il Sassuolo, Fiorentina hanno dettato un’altra partita. Pronostico? Viste le condizioni attuali, punterei 10 euro sul successo del Napoli”.

Sempre ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Roberto Boninsegna, ex Juventus ed Inter: “Domenica la Juventus non è scesa in campo, un centrocampo lento e l’Inter ha vinto meritatamente. Non credo che in questo momento stiano passando un ottimo momento, Rabiot, Ramsey e Frabotta fanno fatica. Il secondo gol, quello di Barella neanche negli Amatori viene preso”.

