Ora Napoli, Per Sempre Napoli.

Questo non è il solito articolo. Non è il consueto appuntamento quotidiano di lettura ed approfondimento. Non c’è critica da fare, non c’è risultato da commentare, non c’è episodio da passare ai raggi x.

Non c’entra il campo, la formazione, Spalletti ed il Napoli 5.0.

Ora è tempo dei Tifosi.

I Napoletani.

Questo è un appello.

Grande.

Un invito sentito ed accorato a tutti i tifosi sparsi in ogni angolo della Città.

Bella, difficile, divisa tra Inferno e Paradiso, per questa giornata magica, Napoli è chiamata ad una dimostrazione di Maturità e Serietà.

La prima città europea a liberarsi dal giogo nazifascista, ci sarà perdonato il riferimento storico, oggi, è chiamata ad un atto di fortissimo impatto simbolico.

Dimostrare all’ Italia intera che il primato calcistico non è un caso e la sua Gente merita questa Gioia dentro e fuori dal campo.

Partita spostata a Domenica. Ore 15.

Ora più che mai, tutti i Napoletani, tutti i tifosi, devono dar dimostrazione di profondo attaccamento ai colori azzurri.

Serietà. Maturità.

Facciamo in modo sia una festa, un evento da ricordare.

Napoli è chiamata ad essere Napoli.

Una vecchia canzone di Gigi D’Alessio dice “Vulimmec cchiu ‘ ben ca nun c’ sta’ nisciun carnal comm nuje”.

Ora.

Ora è tempo.

Amici tifosi, il nostro è un appello di cuore.

Ora e per sempre Napoli.

