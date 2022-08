Claudio Onofri, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Lecce è una squadra organizzata e propositiva. Ha cambiato metodo di gioco nelle ultime partite. Pantaleo Corbino e Giuntoli sono di un altro livello, sanno scovare grandi talenti come Ceesay e Strefezza nel caso del Lecce”.

Sul campionato di Serie A

“Bisogna andare allo stadio non per sperare che i match finiscano solo 1 a 0. Bisognerà saper accettare le sconfitte che potrebbero arrivare, io sono contento che la Serie A si stia evolvendo. Alla lunga il valore della rosa dimostra ciò che la classifica dice“.

Su Kvaratskhelia

“A me son bastati venti minuti per capire il talento di Kvaratskhelia. Non l’avevo mai sentito nominare, un giorno parlando con Giuntoli gli ho detto che aveva preso un calciatore di grande prospettiva”.

Su Elmas

“Il senza ruolo a volte è un aspetto positivo, se ti mettono in una posizione in cui non c’entri nulla, è diverso. Lo metterei alle spalle di Osimhen“.

