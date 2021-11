Onana, Ospina e Meret: il valzer dei portieri anima Inter-Napoli

Il mercato dei portieri è sempre magmatico e febbrile. Neanche a farlo apposta, approfittando proprio della sosta per le qualificazioni Mondiali, Napoli e Inter hanno fatto un consuntivo delle strategie “mercantili” relative ai loro estremi difensori.

I nerazzurri pare abbiano strappato un accordo con Onana. Mentre all’ombra del Vesuvio riflettono se rinnovare il contratto a Ospina, che scade a giugno. Sullo sfondo, i mal di pancia di Meret, assolutamente intenzionato a non voler continuare a fare il dodicesimo.

Sembra davvero che i nerazzurri abbiano trovato finalmente l’erede di Samir Handanovič, e l’hanno fatto praticamente a parametro zero, senza cioè pagare un euro per il cartellino. André Onana, infatti, ha confermato la volontà di non voler rinnovare il contratto con l’Ajax, dopo il lungo stop per doping. Questo weekend il 25enne camerunese, dopo ben 286 giorni, ha rimesso piede in campo da titolare, con la sua Nazionale vittoriosa in Malawi per 4-0. L’ultimo suo match pre-squalifica in Eredivisie con i Lancieri risaliva, addirittura, al lontano 31 gennaio.

Si presume che a febbraio Onana firmerà un quadriennale da tre milioni a salire. Dopo aver declinato i tentativi in extremis di inserirsi tra lui e i Campioni d’Italia dell’Arsenal.

Dal canto suo, la società partenopea intende proporre a David Ospina, che ha il vincolo in scadenza giugno 2022, una estensione contrattuale. Proponendo un rinnovo fino al 2024, con opzione per un’altra stagione. Così da scongiurare l’inserimento sul colombiano di almeno un paio di club della Serie A (si vocifera Lazio e Juventus in particolare).

Ovviamente, qualora il colombiano diventasse la scelta privilegiata e definitiva per la porta del Napoli, sarebbe necessario dirimere la questione legata ad Alex Meret, ormai relegato al ruolo di riserva di lusso, o quasi.

A questo punto, diventa incertissimo il futuro dell’Airone. Che va a scadenza tra un anno e mezzo. C’è l’esigenza societaria di blindarlo preventivamente, onde evitare di perderlo a parametro. Il giocatore, tuttavia, nicchia, scottato dal poco spazio trovato finora nell’undici di partenza.

