Oltre Osimhen un altro big “italiano” verso la Francia.

Non solo Victor Osimhen può tornare a giocare in League one, ma un altro top player, della Serie A potrebbe fargli compagnia.

La notizia viene lanciata dal The Telegrqph, che vede il PSG pronto a far spesa nel campionato italiano.

Con la partenza sicura di Mbappe’ destinazione Real Madrid, dove percepirà un ingaggio da 70 milioni di euro a stagione, il club di Al khelafi è pronto ad investire 300 milioni per rimpiazzare il talento, della Nazionale francese.

Due gli obiettivi nel mirino, secondo il quotidiano inglese: il centravanti nigeriano e Rafa Leao.

Per l’attaccante del Napoli, il club francese è pronto a pagare la clausola di 150 milioni, anche se secondo il Telegrqph si può chiudere a 130.

Per l’attaccante portoghese, che da poco ha rinnovato il contratto con il Milan, i parigini sono pronti a pagare la clausola inserita, da 175 milioni di euro. Questa clausola, inserita nel contratto del rossonero, come nel caso di Kim è esercitabile nella finestra 05-15 Luglio.

Un particolare, che non spaventa certo Al Khelafi, pronto al maxi investimento, per rilanciare la squadra.

Tra De Laurentiis e il presidente del PSG corrono buoni rapporti, già in passato Cavani prese quella direzione. Due estati fa, fu la volta di Fabian Ruiz, con ogni probabilità la destinazione più credibile, del calciatore mascherato è proprio sotto la Torre Eiffel.

Se anche Leao dovesse accasarsi in terra francese, l’attacco dei parigini diventerebbe uno dei più forti d’Europa.

Contro lo strapotere economico di questi club europei, per le italiane c’è poco da fare.

La società partenopea sta già cercando sul mercato, un sostituto all’altezza del numero 9.

Con un budget di 150 milioni, si può comprare molto quest’estate, ma sarà difficile, trovare un altro Osimhen, sulla piazza.

