Olivera tra rinnovo e ritorno in campo.

Dopo la conferenza stampa di Giovanni Manna, si avvicina sempre di più il nuovo contratto per Mathias Olivera. Il DS azzurro è stato chiaro: mancano solo i dettagli, per il rinnovo contrattuale del calciatore uruguagio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’intesa tra le due parti è stata trovata, per un ingaggio da 2,5 milioni di euro, fino al 2030. A questa base andranno poi aggiunti dei bonus, legati al raggiungimento di alcuni risultati.

Mentre per quanto riguarda il campo, il numero 17 azzurro, sta lavorando, per esserci i primi di Marzo, contro l’Inter al Maradona. La lesione subita dal terzino, al polpaccio della gamba sinistra, durante la gara contro la Fiorentina, prevede qualche altra settimana di recupero. Pronto a tornare in campo, invece, Alessandro Buongiorno, che contro l’Udinese, sarà sicuramente tra i convocati. Spazio, dunque, ancora a Spinazzola, sulla fascia sinistra, che nelle ultime partite, non ha certo sfigurato. Con i risultati di ieri, la gara contro l’Inter assume ancora di più, un’importanza decisiva per il campionato. Per questa ragione, Antonio Conte, vuole per quella data, la disponibilità totale di tutta la rosa.