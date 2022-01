Olivera-Napoli: quando arriverà il giocatore e quanto costerà agli azzurri. Sono molteplici ormai le stagioni che passano da quando Ghoulam non riesce più a trovare una condizione fisica che gli consenta di tornare ad essere uno dei laterali mancini più in vista del panorama Europeo.

Infatti, dopo aver adattato come titolare Mario Rui senza mai ricorrere al mercato, le cose sembrerebbero essere cambiate. Il ds Giuntoli è, già dalla scorsa sessione di mercato estiva, alla ricerca di un terzino sinistro. Proprio ad agosto non si era concretizzato l’arrivo di Emerson Palmieri in territorio partenopeo soltanto per 500.000€ di distanza tra richiesta del Chelsea ed offerta del Napoli.

A confermarlo era stato proprio il terzino con passaporto italiano, il quale (in un’intervista) non si riusciva a capacitare di come la trattativa non fosse andata in porto.

Adesso, sicuri che il contratto di Ghoulam in scadrà il prossimo 31 giugno, possiamo certamente dire che l’algerino saluterà i propri compagni perché non rinnoverà il proprio matrimonio con la società che ha creduto in lui fino all’ultimo.

Pertanto, numericamente soprattutto, urge un sostituto e Cristiano Giuntoli lo sa benissimo.

Non è un caso che abbia da tempo avviato i contatti con il Getafe per trattare il cartellino di Mathias Olivera. Il calciatore classe 1997 con passaporto uruguaiano, potrebbe indossare la casacca azzurra ed unirsi ai propri nuovi compagni già dalla prossima settimana, anche se questa sembra l’ipotesi meno probabile perché gli spagnoli vorrebbero quantomeno tenerlo fino al termine della stagione per poi dare il via libera al suo trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Dunque, la scelta più gettonata potrebbe essere quella di prelevare il terzino a giugno subito dopo l’addio di Ghoulam, facendo aggirare i costi dell’operazione attorno ai 12 milioni di euro.

Come caratteristiche c’è da dire che potrebbe essere il profilo giusto per Luciano Spalletti, infatti è dotato di buona tecnica ed ha una presenza fisica importante con i suoi 185 centimetri d’altezza. In più, in Liga quest’anno ha messo a segno una rete ed un assist in 19 partite.

Non ci resta altro che attendere gli sviluppi di questa trattativa che è destinata a terminare per il meglio dato che da ambedue le parti c’è la volontà di chiudere l’affare.

