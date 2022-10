Olivera: “Il Napoli che squadra! Champions e Mondiali un sogno. Su Cavani ed il apporto con Mario Rui…”

Il terzino del Napoli, Mathías Olivera, ha rilasciato una bella e lunga intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

Olivera: “Sto vivendo un vero e proprio sogno!”

Qual è il bilancio della prima parte di stagione? “Sono molto contento per come sto andando io e la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre”.

Che differenze stai riscontrando tra la Liga e la Serie A? “Non ce ne sono molte, c’è molta tattica, si gioca molto di più il pallone, io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto”.

Qual è il tuo rapporto con Mario Rui? “Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa bene a entrambi”.

Rapporto con Spalletti? “Mi ha insegnato molte cose in poco tempo. Mi parla molto, negli allenamenti mi aiuta a capire cosa vuole da me in difesa”.

La Champions che emozioni porta? “Belle emozioni, era un sogno, volevo giocarla, me la sto godendo alla grandissima anche per i risultati che stiamo ottenendo”.

Che voglia ho di giocare i Mondiali?“Sarà un sogno, non vedo l’ora, avrò la possibilità di difendere la mia Nazione e non vedo l’ora che cominci. Ripeto, lo sognavo da bambino”.

Ho parlato con Cavani o altri uruguaiani di Napoli? “In amichevole ho chiacchierato con Cavani che mi ha raccontato cose su città, club e squadra. Da quando sono arrivato ho parlato di meno con lui. Le sue chiacchierate mi hanno aiutato molto”.

Domenica c’è la Roma per difendere il primo posto. “Sarà una partita difficile, me l’aspetto molto fisica, ci saranno tanti duelli individuali, vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco fantastico”

