Oliver Kahn, AD del Bayern Monaco, snobba così Victor Osimhen…

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti principali della stagione del Napoli. Con i suoi gol e le sue prestazioni il nigeriano ha contribuito alla vittoria dello scudetto e ha attirato su di se tanti top club europei.

Tra questi, c’è il Bayern Monaco, squadra in cerca di una punta e che più volte è stata accostata al nome del centravanti di Luciano Spalletti. Nel corso di un’intervista per SportBild, l’attuale a.d e leggenda del club bavarere, Oliver Kahn, ha parlato così dell’interesse del club di Bundesliga per Osimhen:

“150 milioni come prezzo per Osimhen? Quando ci sono cifre del genere, dobbiamo rispondere alla domanda: il giocatore dà una garanzia per questo denaro? Sarebbe assolutamente un grande rischio.

Kolo Muani o Kane? Non voglio parlare di giocatori di altri club, valutiamo il mercato degli attaccanti. Il Bayern cercherà sicuramente di prendere un centravanti”.

