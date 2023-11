Oggi è il giorno: parla Mazzarri

Oggi è il giorno più atteso tra i tifosi azzurri: Walter Mazzarri finalmente, nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli gara che si disputa Sabato 25 Novembre alle ore 18 allo Gewiss Stadium di Bergamo, si presenterà al popolo partenopeo, che tra interrogativi e certezze, attende con ansia le prime parole del neo tecnico del Napoli.

Al tecnico, sono affidate le speranze dei tifosi azzurri di ridare al Napoli quella voglia e luce perdutasi nei meandri dei sobborghi francesi, dove l’era “Garciale” ha completamente raffreddato i Campioni d’ Italia uscenti.

Mazzarri ha già fatto “breccia” nei suoi ragazzi

La scelta caduta sul tecnico di San Vincenzo, sia per modalità che per ultime attività svolte non certamente da ricordare, presenta scetticismo da parte dei tifosi, a cui fa seguito quello degli addetti ai lavori i quali restano in gran parte non convinti sulla decisione presa da Adl.

Però giunto in città si avverte un’aria nuova: Mazzarri appare sorridente, nelle varie pizzerie frequentate in questi primi giorni napoletani si diverte a giocare con il personale., posta video con loro.

Insomma un Mazzarri cordiale e sereno, che mostra una tranquillità davvero impeccabile, trasportando lo stesso sentore anche agli scettici sostenitori azzurri.

Il primo allenamento è da uomo di campo qual è: si presenta a Castel Volturno di primissimo mattino, per prepararsi al primo impatto con lo spogliatoio, e sono ricomparsi i sorrisi anche sul viso dei “ritardatari“, riferimento ai Nazionali, Walter sta già mentalizzando i suoi ragazzi a tornare ad essere il Napoli.

Deciso a riprendersi quella Serie A che per due anni lo aveva completamente lasciato nel dimenticatoio, torna con la carica a la personalità giusta, convinto di continuare il discorso del modulo Spallettiano, oltre a recuperare testa e voglia del gruppo, ricalcificando ciò che il suo predecessore aveva depauperato e cassato nella mente dei calciatori.

Ma ora son finiti gli alibi, si riparte con testa, cuore e determinazione, riprendendo a giocare a calcio come hanno mostrato di saper fare lo scorso anno.

Siamo sicuri però che il tecnico di San Vincenzo darà subito la scossa che serve a squadra ed ambiente, e tornare da Bergamo più rinfrancati, certi che il tempo e tutto dalla parte del Napoli. Ma ora parola a Mazzarri.

