Lorenzo Insigne: uomo d’amore, rigorista per professione

Sarà colpa del fatto che sono un inguaribile romantico (anche se sono definito l’uomo dei numeri), ma considero il calcio di rigore uno dei momenti più belli ed emozionanti dello sport in generale. Sia chiaro, nessuna pretesa di superiorità del calcio rispetto alle altre discipline. È proprio la dinamica dell’esecuzione che rende la massima punizione un momento unico.

Certo, nella Pallacanestro ci sarebbe il tiro libero, ma non è paragonabile. Durante una partita se ne assegnano molti, e anche di fronte ad un ultimo tentativo decisivo, il giocatore non ha nessun avversario pronto a parargli il tiro. Stesso discorso per il Rugby e il Football americano. La Pallavolo e il Baseball non hanno una penalità del genere. Degli sport con la palla, restano l’Hockey, la Pallamano e la Pallanuoto (disciplina che adoro). Ma le distanze sono inferiori, le porte più piccole e soprattutto si tira da fermo.

Non a caso, la letteratura storica del calcio di rigore è corposa ed estremamente variegata, quella degli sport sopra citati no. Tutta la liturgia legata alla massima punizione è estremamente coinvolgente. L’attesa, che a volte pare infinita, la rincorsa, lunga o breve e, infine, l’esecuzione: non sempre impeccabile.

Il triello del calcio

Un momento intensissimo non rappresentato al meglio delle sue potenzialità sportive ed emotive (e con questo mi sono inimicato i registi televisivi del calcio). Penso che se fosse in vita Sergio Leone direbbe: “Ragazzi non ci siamo. Voi avete per le mani un triello meraviglioso, e invece lo trattate come una banale scena di raccordo“.

Immagino il grande Maestro romano prendere la situazione in pungo. Inizierebbe con un bel totale in campo lungo, proseguirebbe con i piani americani dei tre protagonisti coinvolti, per poi passare ai dettagli dei guanti del portiere, delle mani del rigorista che sistema il pallone sul dischetto, dell’arbitro che avvicina il fischietto alla bocca, alternati dai volti tesi in panchina. Nuovamente, il totale del campo e poi a stringere, sempre di più, fino a chiudere con i celebri primi piani – strettissimi – sugli occhi dei protagonisti, per carpirne l’emozioni.

Un crescendo emotivo che ogni volta avrebbe un finale diverso. Perché le traiettorie dei rigori (e quindi gli esiti) sono infinite, e a volte del tutto imprevedibili. D’altronde, hanno sbagliato un rigore fuoriclasse assoluti, e anche i calciatori più impenetrabili hanno ceduto alle lacrime. Eroiche quelle di Franco Baresi ai mondiali americani del 1994.

Lode a Beccalossi

Ricordo che Paolo Rossi, il sulfureo comico milanese, ha dedicato uno splendido monologo, anzi una lode, ad Evaristo Beccalossi.

Uno dei più grandi talenti inespressi italiani (cito a memoria) si rese protagonista di un doppio errore dal dischetto nella stessa partita: Inter-Slovan Bratislava. Molti in teatro pensarono che il monologo fosse il frutto della fantasia del comico interista, invece è un episodio storico realmente accaduto. La simpatia di Paolo Rossi ha trasformato un dramma sportivo in una favola (ironica) da tramandare di padre in figlio.

Insigne il generoso

E veniamo al 20 gennaio dell’anno in corso, alla finale di Super Coppa Italiana disputata tra Juventus e Napoli, rispettivamente la vincitrice dello scudetto e della coppa Italia (tra l’altro, proprio contro la Juventus).

All’ottantesimo del secondo tempo, con la Juve in vantaggio di una rete, Insigne, il capitano del Napoli, ha avuto la possibilità di pareggiare (e riaprire la partita), proprio su calcio di rigore. Ma come è noto, ha sbagliato, calciando clamorosamente fuori. Nei giorni seguenti si è consumato un dramma sportivo e umano di proporzioni bibliche (perché noi napoletani amplifichiamo sempre tutto, non c’è storia).

Ovviamente, immancabile la retorica che accompagna ogni rigore fallito, a partire dalla citazione del verso della canzone di Francesco De Gregori. Trattandosi di un giocatore del Napoli, non poteva mancare, e vi confesso che ogni volta conto i secondi, la consolazione assoluta: ha sbagliato anche Maradona.

Già, Tolosa, coppa Uefa, il quinto e ultimo rigore finì sul palo interno. Risultato: Napoli eliminato, ma molti professori di geografia ancora ringraziano, perché l’errore d’autore ha fatto conoscere a tanti studenti la deliziosa cittadina del sud della Francia. Ormai scolpita a fuoco nella memoria.

Calcisticamente, Insigne è un ottimo rigorista. Battezza entrambi i lati della porta, a volte lascia impietrito il portiere, e negli ultimi tempi ha preso in prestito dall’ex compagno Jorginho, eccellente rigorista, il celebre saltello.

Anche statisticamente parlando i numeri sono buoni, 22 realizzazioni su 26 tentativi. Ma tre errori su quattro sono avvenuti in occasione di partite disputate contro la Juventus. Le speculazioni (e non solo) si sono sprecate. La risposta, invece, era a portata di mano. In quelle tre occasioni Insigne, generosamente, ha ceduto i rigori a Lorenzo, tifoso del Napoli fin da bambino. E in tifosi del Napoli, si sa, sono calorosi, pittoreschi, a volte anche un po’ troppo invadenti, tremendamente umorali, romantici, ma pessimi rigoristi.

Var 2 la vendetta

Sabato scorso il calendario ha messo nuovamente di fronte Napoli e Juventus (gara di ritorno). Al trentesimo minuto del primo tempo la Var ha richiamato l’arbitro Doveri che, dopo aver rivisto l’azione al monitor, ha assegnato agli Azzurri un calcio di rigore. A tal proposito, concordo con Pirlo, non era rigore ma fallo di Rrahmani che non si era pulito correttamente il naso e il sempre premuroso Chiellini è giunto immediatamente in suo soccorso. Ci può stare. Ora, per chi si intende di calcio, ma anche per chi non se ne intende, può comprendere la difficoltà per un giocatore di tirare un calcio di rigore, figuriamoci contro la sua maledizione.

Ma Insigne, prima ancora che Doveri certificasse la massima punizione, ha messo la palla sul dischetto (egoisticamente, questa volta non l’ha ceduto a Lorenzo). E lo ha fatto con la sicurezza dell’uomo che mai avrebbe sbagliato. Infatti, non ha sbagliato. Splendido destro forte e preciso nel sette alla destra del portiere, spiazzato. Uno a zero, e centesimo gol in maglia azzurra.

Uomini d’amore e uomini di libertà

Il caso ha voluto che il rigore sia stato realizzato a poche ore da San Valentino. La dedica del Capitano era rivolta alla moglie, ma è giunta in aiuto a tutti coloro che dimenticano compleanni e anniversari vari. Visto che è prevista una – giusta – sanzione per esultanze fuori registro, avanzo la proposta di premiare i messaggi “socialmente utili”.

Luciano De Crescenzo, nelle vesti del professor Bellavista, divideva l’umanità in due categorie: l’uomini d’amore e gli uomini di libertà. Lorenzo Insigne, senza dubbio, è un uomo d’amore. E l’amore vero, come le favole, dura una vita intera. Per buona pace delle statistiche sui calci di rigore.

