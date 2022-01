O. Marsiglia, Sampaoli: “Tagliafico? Lo volevo!”

La corsa al terzino mancino si fa meno competitiva, l’OM si tira fuori: è lo stesso Jorge Sampaoli, tecnico dei transalpini, ad ammettere l’interesse per il calciatore argentino.

Jorge Sampaoli ha dunque confermato il tentativo realizzato nei giorni scorsi dal suo Olympique per acquistare Nicolas Tagliafico dall’Ajax prima dell’arrivo del bosniaco Sead Kolasinac:

“È vero che ho parlato con lui – ammette il tecnico OM che già lo aveva allenato ai Mondiali del 2018 in Russia -. Nico però mi ha chiesto di dargli più tempo, perché aveva altre opzioni, e alla fine abbiamo preso Kolasinac sulla corsia mancina. Sono felice di averlo con noi perché Sead è un giocatore che somiglia molto a Tagliafico per caratteristiche, l’unica differenza tra loro è che avevo già allenato Nico in passato”.

Le sue dichiarazioni sul laterale in uscita dall’Ajax e sul rinforzo appena arrivato dall’Arsenal. Il Napoli, che ha presentato ai lancieri un’offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto, ora ha dunque una concorrente in meno nella corsa al terzino albiceleste, sul quale è comunque vivo l’interesse di Chelsea e Barcellona.

