Nyon val bene una Rinascita: Opportunità Champions

La mattina prima del sorteggio, si presta ad una riflessione.

La tempesta sembra passata ma la stima dei danni e la raccolta dei materiali dispersi in mare necessita di tempo.

Lo stesso “nuovo” capitano si affretta a quietare l’ambiente.

Il Cagliari non ha allontanato del tutto i dubbi, li ha relativamente distanziati.

Prima che l’urna di Nyon dica al Napoli di De Laurentiis chi sarà l’avversario degli ottavi, ci soffermiamo su un quesito.

Semplice ed essenziale.

Ci si sofferma sul punto.

Chi è, oggi, il Napoli?

Azienda più che squadra.

Lo scorso anno, tutto, ha avuto il tono “clamoroso” dell’avventura.

In campionato ma ancor più in Europa.

Uno stupirsi costante e continuo. Spalletti ed i suoi erano attesi e puntualmente si susseguivano prestazioni super.

Casa o trasferta, il Napoli 5.0 era un bel vedere.

Tra il serio ed il faceto,

Primo nel girone davanti al Liverpool.

Era però l’anno del primo mondiale in inverno.

Non è da considerarsi cosa casuale.

Questo è un anno differente. Diverso in tutto.

Si era pensato ad una azienda work in progress ma quel che abbiamo visto è un evidente passo indietro.

Di mentalità, lasciateci dire.

Gioco, classifica, sorteggio ma soprattutto visione aziendale.

È un dato che solo con fatica si può non accettare.

I numeri dicono chiaramente quel che il Napoli è attualmente.

Alla luce dello scudetto e di ciò che si poteva ipotizzare, l’azienda si è “impallata”.

Crediamo nelle Possibilità.

I sorteggi del pomeriggio, possono rimettere in funzione il trampolino Napoli.

Un buon sorteggio, non eccessivamente inaccessibile, può diventare lo scoccare di una freccia.

Detto in soldoni, Nyon può segnare la Rinascita.

Nyon val bene una Ripresa.

In bocca al lupo Napoli.

Pedagogista dello Sport

