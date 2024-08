Nuovo obiettivo per il Napoli, offerta per Ebimbe.

Ultimi giorni di mercato col botto, per Giovanni Manna, in arrivo Lukaku ( visite mediche in queste ore) e McTominay, anche lui atteso a Villa Stuart, si prepara un nuovo assalto. Dina Ebimbe, franco-camerunese è il nome nuovo, finito sul taccuino di Manna. Un classe 2000, esterno, che milita nell’ Eintracht Francoforte, sul quale Antonio Conte ha dato il suo assenso.

Il Napoli prova per un prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che può diventare obbligo, al verificarsi di determinate condizioni. Nell’ultima stagione, Ebimbe ha collezionato 31 presenze in Bundesliga, collezionando 5 marcature.

Dalla loro gli azzurri, possono contare sulla volontà del calciatore, desideroso di misurarsi in altri campionati.

Discorso legato, in ogni caso al mercato in uscita, per non ingolfare una rosa, che avrà una sola competizione a disposizione.

Cheddira è già a Barcellona, per la nuova avventura con l’Espanyol , anche Gaetano è vicino alla partenza, più bisognerà trovare una soluzione per Ngonge.

La rivoluzione, di cui Conte aveva parlato, si sta piano, piano, concretizzando. Da qui alle 24 di Venerdì prossimo, sono previsti altri cambiamenti in rosa, in primis fra tutti, risolvere la vicenda Osimhen.