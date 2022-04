Numeri e cifre della sindrome che condanna il Napoli

Se il campionato del Napoli si fosse giocato completamente in trasferta, probabilmente oggi gli azzurri sarebbero primi in classifica. E’ indubbio che il rendimento casalingo sia il vero problema di Spalletti & company in questa stagione.

Trenta punti al Maradona contro i 37 fatti in trasferta, 5 delle 6 sconfitte totali portano la firma di Fuorigrotta. La media punti casalinga è di 1,76, peggio solo nell’anno dell’ammutinamento con 1,74. Mentre lontano da Fuorigrotta il rendimento quasi raddoppia con una media di 2,37 punti a partita. Meglio fece solo Sarri nell’anno dei 91 punti.

Un dato preoccupante è anche quello dei gol fatti, alla 33° giornata. Solo 28 gol in casa, di cui 8 su calcio di rigore. L’anno scorso le reti interne furono 50.

Un rendimento casalingo da settimo posto in classifica, mentre in trasferta sarebbe primo, numeri che non possono essere sottovalutati e che non sono frutto del caso.

Emotività e pressioni ambientali

Sembra che da quando il San Paolo ha cambiato nome la pressione psicologica sui calciatori sia aumentata. Il fantasma de El Diez evidentemente è un’ombra troppo pesante per la squadra, soprattutto per chi dovrebbe prendersi in carico le responsabilità nei momenti difficili di una partita. Un leader insomma, in mezzo al campo che sappia scuotere il gruppo nelle fasi di down.

Quello che è mancato domenica, quando la Roma nel secondo tempo stava progressivamente venendo fuori e nessuno si è opposto in maniera incisiva.

Un altro dato su cui riflettere è quello dei gol fatti, decisamente troppo pochi, vista la qualità offensiva della squadra. Evidentemente si creano anche poche occasioni da rete, nel secondo tempo di Pasquetta, ad esempio contiamo due stracci di Zielinsky verso Rui Patricio e nulla più.

Se non segni non vinci, un’equazione sin troppo scontata, ma che va ricercata nell’atteggiamento del gruppo, che troppo spesso si ritrae all’indietro quando è vicino al traguardo.

Poco da perdere, adesso

De Laurentiis si è lamentato, per detta dell’allenatore per i cambi tardivi, ma le sostituzioni conservative, al di là del minutaggio non hanno prodotto i risultati sperati.

I numeri non mentono, è evidente che ci sia una mancanza propositiva nei momenti decisivi, non c’è la controprova, ma la sensazione generale che l’uscita contemporanea di Osimhen e Insigne contro i giallorossi abbiano castrato la squadra, fino all’inevitabile pareggio.

Ogni partita fa storia a sé, e finché la matematica lo consente appare doveroso che il Napoli ci provi fino alla fine, con ogni cellula del corpo. Ma soprattutto con più coraggio.

Soprattutto ora che fondamentalmente da perdere c’è ben poco…

