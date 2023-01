Numeri e cifre: Barella a caccia di gol, il Napoli della imbattibilità

Inter–Napoli rappresenta non solo il big match con la quale il campionato si riprende prepotentemente la scena, dopo l’intermezzo dedicato al Mondiale in Qatar. La sfida di domani sera a San Siro, infatti, assume un valore fondamentale anche in chiave statistica.

La squadra di Spalletti, infatti, ha avuto finora un ruolino di marcia da record: in testa alla classifica con 41 punti, otto di vantaggio sulla seconda e zero sconfitte in Serie A. Ha vinto tredici delle quindici gare disputate. Con solamente due pareggi. Entrambi a fine agosto. Il primo a Firenze (0-0); il secondo in casa con il Lecce (1-1). Senza trascurare poi i trentasette gol messi a segno, che fanno dell’attacco azzurro il migliore in campionato.

Bisogna aggiungere che il recente k.o. del Paris Saint Germain contro il Lens permette ai partenopei di rimanere l’unico club nelle principali Leghe europee a non aver mai subito sconfitte durante la stagione in campionato.

A proposito di numeri: Nicolò Barella è ad un gol dal suo primato personale in Serie A, stabilito nel 2017-18 con la maglia del Cagliari: 6 reti. Da quando è arrivato alla Pinetina, nell’estate 2019, ha costantemente fatto passi in avanti sul piano del rendimento. Prima ha limitato il numero di cartellini gialli, poi aggiunto alla personalità con cui interpreta entrambe le fasi, un numero crescente di assist e segnature.

L’Inter l’ha blindato, rinnovandogli il contratto fino al 2026 e non mettendo una clausola rescissoria. Chi lo conosce bene assicura che è concentrato esclusivamente sulla partita con il Napoli. Non sul record da infrangere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci la strategia di Spalletti in vista della ripresa del campionato

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati