Le novità sul recupero di Kostas Manolas, parla il dott. Delle Donne

Notizie sull’infortunio di Kostas Manolas in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, dove è intervenuto Giuseppe Delle Donne, specialista in ortopedia e traumatologia, presso il reparto della prima ortopedia della clinica Pineta Grande.

“Manolas? Da quello che leggo Manolas ha un problema ad un muscolo accessorio. Con determinati trattamenti potrebbe essere rischiato. Questo non vuol dire che una lesione di primo grado che ha avuto 4-5 grado sia già guarita. A mio modo di vedere se non ci fossero stati impegni importanti da qui a breve, magari si sarebbe ragionato con più cautela. Poi non conosco la situazione nel dettaglio, ma è una situazione che potrebbe essere risolta del tutto in una quindicina giorni. Faccio fatica a pensare che sia nelle migliori condizioni”.

Poi qualche parola su Victor Osimehn: “Sul fronte Osimhen? Per quanto riguarda l’infezione da Covid, un calciatore asintomatico non ha bisogno di grosso tempo da recuperare. Esami cardiologici prevalentemente che riabilitano l’atleta. Preparazione? Credo che i preparatori atletici abbiano avuto notevoli difficoltà. Quest’anno è l’anno zero come genesi di una nuova preparazione atletica. Mai come quest’anno gli staff medici vadano elogiati”.

Ti consigliamo questo – Fontana (GdS): “Zaccagni ad un passo dal Napoli”

Segui anche PerSempreCalcio.it