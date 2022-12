Novellino: “Vi spiego le somiglianze tra Napoli e l’Argentina campione del mondo”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Il campionato parla chiaro: questo è un torneo che esprime con chiarezza la forza del Napoli, è la squadra che gioca meglio. Ha forza, ha cattiveria. Mi sembra di rivedere l’Argentina che nel Mondiale ha avuto quella grinta in più, quella che ha fatto la differenza.

Messi prima non era così. Nell’Albiceleste tutti si sono aiutati a vicenda e con grande partecipazione emotiva. Ho sentito le parole di Raspadori, credo che c’è consapevolezza nel gruppo azzurro. La difesa prende pochi gol, il centrocampo gira e l’attacco segna a raffica.

Cosa chiedere di più? A Spalletti non è piaciuto il 4-2-3-1? Concordo, serve un centrocampista in più. Questo è il modo migliore per vincere le partite”.

