Notte Champions: Il Napoli “Spaventa” l’Europa

In una notte di inizio Ottobre, Il Napoli, e la storia, decisero di cambiare il proprio corso e trasformarlo in una favola, forse la più bella, ma certamente la più inattesa quanto desiderata!

E la storia di una riscossa e di un successo, di una vita amara, resa tale da razzismo infantile quanto perpetuo in ogni dove d’Italia,, quanto generosa nell’ accompagnare i propri colori in ogni parte del mondo, come è successo il 4 ottobre allo Johan Cruyff Arena.

Napoli tra polemiche e …mercato

In un’estate tra A-16 e partenze illustri, dissidi presidenziali ed immobilismi allarmanti, nasce la storia del cambiamento epocale!L’autore? Oltre all‘impopolare presidente De Laurentiis, ed al silenzioso, quanto operativo, DS Giuntoli, il vero artefice di questa favola porta il nome di Luciano Spalletti.

Voi ricorderete, ma lo scudetto? Vero, quanto e vero pero’ che la reattivita’ vista contro l’Ajax non e simile ad Empoli, quanto al Milan al Maradona, insomma, altra storia…ma ora si puo’ anche scriverla!

Si perche’, oltre ad aver dato mentalita’ ad un gruppo gia’ solido, con l’aggiunta di pedine importanti…a tal proposito, che fine ha fatto Osimhen? Io vedo un Napoli “disintossicato” da quelle tossine che noi tutti, nessuno escluso, abbiamo definito imprescindibili per vincere!

Il Momento del Cambiamento!

Poi, guardando un po’ in giro per il mondo, trovi le macerie di chi qui era un Dio, e forse capisci che era meglio così, che morire senza neanche l’ultimo saluto.

Anche la piazza ha imparato, non bisogna volare mai oltre i propri limiti, immaginando che cosa accadrebbe se dopo la splendida prestazione di ieri, il Napoli inciampasse a Cremona…Addio violini! E sentenze di primo grado in quantità elevate che ne cambierebbero i pareri.

Ma lui, con il suo burbero e diretto modo di porsi, sta forgiando tutti a vivere il momento, goderseli, per poi ripartire verso la propria meta…cioe’ la prossima fermata!

La gara di ieri ha mostrato tanti aggettivi, i colleghi, il mio fraterno amico, Sergio Curcio, giornalista di scafata esperienza, con il quale mi sono confrontato e trovato d’accordo su di una cosa, un predefinito…Semplicemente MERAVIGLIOSA!

Resa ancora più splendente, non solo dal punteggio tennistico, quanto dalla mentalità mostrata da tutti i partecipanti azzurri. Pronti via, squadra alta, raddoppi, personalita’, movimenti senza palla, raddoppi sui portatori, e reazione fredda ai tanti falli subiti vista l’impossibilita’ di giocare palla a terra poiche’ i sei sarebbero diventati tanti di piu’!

Ma alla fine…contano i fatti!!!!

Chiudo, questo mio editoriale, con un appello a tutti coloro che criticano Sky, che ha parlato di Calhanoglu e dell’Inter, di Mediaset o di chi per esso…rispondiamo con i fatti, andatevi a guardare il gol confezionato da Kvara e Raspadori, oppure quello del cross che accarezza la palla panandola sulla testa , l’ autore e’ Oliveira, sempre per Giacomino…signori, io credo che la migliore sia questa, poi , imparate, meno ci vedono favoriti e meglio e’…” Ll Uocchie sicche so’ peggio re scuppettate”, e datosi che il toscano Certaldese ci vuole bene, pensiamo e seguiamo lui…Ora più che mai, dopo aver abbondato col sapone, teniamoci lontani da chi ci vuole “sporchi e destabilizzati”!Forza Napoli!!!

