Notizie sul Napoli dei principali quotidiani cittadini: Repubblica

Rassegna stampa Principali Quotidiani Cittadini: Repubblica, Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Repubblica che titola Napoli, Lobotka e la volata scudetto “Tre partite decisive”, L’oggetto misterioso della scorsa estate è diventato indispensabile. “Quando c’è lui in campo, sono molto più tranquillo”, questo il pensiero del tecnico espresso nei suoi confronti. Un investitura? Si direbbe proprio di si. Lobotka sarà prezioso pure nel rush finale del campionato, “Giocheremo – ha spiegato dal ritiro della nazionale – contro Atalanta, Fiorentina e Roma subito dopo la sosta. Sono avversari forti e dopo queste partite capiremo se lotteremo o meno per lo scudetto. Le rivali principali sono Inter e Milan. La Juventus? Sta cercando di recuperare, ma ha davanti tre squadre di grandi qualità. Giocherò con impegno come sempre. Rispetto allo scorso campionato, ho molto più spazio e mi sento a mio agio fisicamente e mentalmente”. Spalletti lo aspetta la prossima settimana al centro tecnico di Castel Volturno: le chance tricolori del Napoli dipendono pure dall’intelligenza calcistica di Lobotka. Perché adesso è diventato un protagonista assoluto del Napoli…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

