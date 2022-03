 Notizie sul Napoli dai principali quotidiani cittadini: La Repubblica

Rassegna stampa Principali Quotidiani Cittadini: Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con La Repubblica che titola Napoli, confermata la distorsione al ginocchio per Di Lorenzo, Nessun interessamento dei legamenti, il Napoli puo’ tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro e’ stato a Roma presso la clinica Villa Stuart . La societa’ha ritenuto opportuno un ulteriore controllo dal Prof Pier Paolo Mariani, medico di fiducia del club di De Laurentiis in fatti di gincchio.

