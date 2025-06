Norvegia-Italia, una vergogna oltre il risultato

“Non possiamo fallire l’accesso al terzo mondiale di fila”. Risuonano come un mantra le parole di Giovanni Di Lorenzo nella marcia di avvicinamento a Norvegia-Italia, gara disputatasi all’Ullevaal Stadium di Oslo. Italia che è partita con il piede sbagliato, venendo umiliata per 3-0 dai norvegesi. A memoria, non ricordiamo una gara così brutta da parte della nostra Nazionale, che non salva l’onore.

Il CT Luciano Spalletti ha riproposto il 3-5-1-1, con il Tanque Retegui unica punta, coadiuvato da Raspadori. L’assenza di Kean ha difatti obbligato l’allenatore toscano a questa scelta. La Norvegia, dal canto suo, ha messo in campo le due stelle Haaland e Odegaard, protagonisti da anni in Premier League. Esordio da titolare per Diego Coppola nella Nazionale di Spalletti: il centrale del Verona non potrà quindi più scegliere l’Olanda, nazione di residenza della madre e di cui è cittadino. Tra gli altri, Solbakken ha puntato su Antonio Nusa, classe 2004 del Leipzig.

Il primo tempo è stato un vero e proprio shock, con una Nazionale di Spalletti che ha dimostrato di non essere squadra e sciogliersi come neve al sole. Squadra a dir poco imbarazzante come collettivo, nonostante tanti calciatori protagonisti ad alti livelli in Europa. Per non parlare di una preparazione fisica a dir poco imbarazzante.

Proprio Nusa ha servito Sorloth per il vantaggio dei padroni di casa dopo appena 14 minuti di gioco. Pochi minuti prima, lo stesso esterno di origini nigeriane aveva messo in difficoltà la fascia destra azzurra con due spunti molto pericolosi. Disimpegno errato dell’Italia decisivo per il gol norvegese. Al minuto ’26 squillo di Raspadori, che non ha trovato la porta da posizione defilata. Italia che ha tenuto palla ma non ha creato particolari pericoli nella prima frazione di gioco. Notevolissimo in lavoro al centro dell’area di Retegui a liberare il compagno, che non ha nemmeno tirato male ma è stato portato sull’esterno.

L’Italia non si è scomposta e ha preso le redini del gioco, tenendo palla. Tuttavia, passato il primo terzo di gara, Sorloth, andato a convergere da destra, ha impegnato Donnarumma con un forte sinistro sul primo palo. Preludio al 2-0, segnato da un Musa in stato di grazia. Prateria sulla fascia sinistra, avversari saltati come birilli e destro sul primo palo con Donnarumma gravemente colpevole. Il terzo gol non ha tardato ad arrivare. Capolavoro di Odegaard e assist alla iniesta per Haaland, che ha saltato Donnarumma come un birillo. Difesa posizionata in maniera imbarazzante e fuorigioco che non ha funzionato. 3-0 a fine primo tempo e gara virtualmente chiusa. Italia che si è fatta infilare con estrema facilità da una nazionale che, per quanto abbia alcune buone individualità, non è certo tra le migliori in Europa. A fine primo tempo Udogie ha colpito maldestramente di testa su azione di calcio d’angolo, rischiando di portare la Norvegia sul 4-0.

Nella ripresa, l’Italia non ha dato segnali di risveglio. Se non altro, si è evitata un’ulteriore goleada, ma solo per grazia ricevuta: Berge ha colpito un palo interno, con l’ennesima azione in cui la difesa azzurra è apparsa immobile, quasi ipnotizzata. Le distanze tra i reparti sono rimaste sballate, il pressing disorganico, la manovra offensiva inesistente.

La pioggia, letterale e metaforica, non ha mai smesso di cadere sulla squadra di Spalletti, incapace di scuotersi nemmeno dopo i cambi. Orsolini ha tentato un dribbling — il che, di per sé, è già una notizia. Ma tiri degni di questo nome verso la porta di Nyland non se ne sono visti, fatta eccezione per un colpo di testa innocuo di Lucca nel recupero.

Quella vista in campo è stata una lezione di calcio impartita da una nazionale con una qualità media buona ma non eccelsa (al netto di due campioni veri) ma, soprattutto, con un’identità precisa. La sconfitta ci sta. L’umiliazione, no. Eppure è quello che è successo.

Siamo allo sbando. I playoff sono dietro l’angolo: sedici squadre in corsa per appena quattro posti. La favola dell’Europeo a 48 squadre illude, ma i posti extra per l’Europa sono pochi e contesi. Con prestazioni di questo livello, si esce anche contro selezioni modeste ma organizzate.

Non siamo — o non dovremmo essere — questi. Serve una scossa, e serve subito. Spalletti deve guardarsi dentro e decidere in fretta se è in grado di cambiare rotta. Oggi, di certo, c’è solo l’imbarazzo. E una sensazione di vergogna che va ben oltre il risultato. Da anni parliamo di “azzerare tutto”. Al contrario, non possiamo non ripensare al Gattopardo.