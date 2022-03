La malsana tendenza tutta italiana a distruggere ciò che è di grande interesse. L’Italia del calcio è fuori dai Mondiali, di nuovo.

Al netto delle opinioni sull’opportunità di celebrare la kermesse in Qatar, non era mai successo nella storia che la nostra Nazionale saltasse due edizioni di seguito del massimo torneo per Nazioni della palla al piede. Mai.

Eppure nelle ultime ore siamo qui a commentare, a cercare colpevoli, capri espiatori a cui appioppare tutti i nostri peccati per sentirci migliori di quanto lo siamo veramente. Viene da pensare che non siamo cambiati da ciò che eravamo oltre 100 anni fa: Caporetto, da intendersi come la figuraccia con la Svezia, ci aveva rafforzato, Vittorio Veneto, che corrisponde a Wembley, ci ha riportato ad essere tronfi parolai che si beano del successo pensando di essere i più fighi del bigonzo senza averne poi chissà quale titolo.

Campioni colpevolmente snobbati

Di contro, ho ancora negli occhi la straordinaria cavalcata verso l’oro olimpico di Stefania Costantini ed Amos Mosaner che hanno portato il curling azzurro sul tetto del Mondo…con appena 300 praticanti della disciplina in tutto il paese. Uno sport che passa sotto silenzio, i cui protagonisti sono già rientrati alla loro vita di tutti i giorni, senza assegni a svariati zeri, senza tv, senza che ogni loro post social diventi l’argomento di discussione di una prima pagina di un quotidiano sportivo (se qualcuno ha pensato “Zaniolo”, ci ha preso).

Passione, enorme passione, niente più, all’ombra dei lustrini di calciatori nemmeno lontanamente talentuosi come loro illustri predecessori ma esponenzialmente più pagati e, sempre più spesso, vere e proprie industrie dell’immagine con fattezze umane.

Perchè la differenza con i nostri due medagliati è tutta lì: da una parte il ghiaccio, il sudore, la notorietà – molto fugace, va detto – raggiunta dopo anni di sacrifici; dall’altra un sistema mediatico di pompaggio del primo giocatore che fa più di 5 gol in campionato, proposto come nuovo fenomeno con la gentile collaborazione di procuratori – talvolta improvvisati, questione che ha posto sul piede di guerra tanti professionisti – convinti di aver trovato la gallina dalle uova d’oro.

Il vaticinio di Claudio Gentile

Quello che era un nodulo maligno del professionismo, però, ha esteso le sue metastasi fino ai primi calci: da una parte troviamo allenatori che vogliono vincere tornei giovanili perchè “fa curriculum”, dall’altra gli stessi ragazzini combattono inconsapevolmente con le aspettative dei propri genitori – troppo spesso convinti senza motivo di aver generato il nuovo Maradona – e con un sistema che tanti hanno denunciato come non meritocratico.

Riprendendo le parole di Claudio Gentile, uno che con l’Under 21 ha vinto (cosa che non accade da quasi 20 anni…), il talento viene represso già in tenera età, tra raccomandati i cui genitori finanziano le squadre per far andare avanti i propri pargoli e nozionismo tattico di chi ha frainteso il ruolo del formatore, trattando quei ragazzi come mezzo per fare carriera attraverso le vittorie nel campionato, piuttosto che offrirsi – come si dovrebbe fare – come strumento per farli diventare più forti.

Perchè lo sport, nel calcio, va via via sparendo, divorato dalla necessità di mettere al primo posto il business: il giocatore brasiliano è più pronto e vende più magliette? Il ragazzino posso farlo diventare un fenomeno social? Ecco cosa importa.

Nel mentre, si è persa la gioia di stare insieme a correre dietro ad una palla, anche di quelle che cambiavano traiettoria con il vento, sostituita da una ricerca di notorietà fine a sé stessa, senza che vi sia un lavoro vero per meritarla.

Si passa, paradossalmente, dall’essere noti perchè si vale qualcosa a valere qualcosa perchè si è noti, un paradosso comune a tutto ciò che generi interesse nel nostro paese.

Passione oltre il business

Qualcuno, troppo preso dai conti, dai diritti d’immagine, dalle marchette nei tornei Oltreoceano, dalle interazioni del pettegolezzo e dagli interessi che s’impennano (Pem! Per dirla alla Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo), ha forse dimenticato un passaggio fondamentale: il business esiste perchè esiste lo sport.

Se non ci fosse stato lo sport, se non ci fosse stata la passione, nessuno avrebbe visto nel calcio (come nel basket o anche la formula uno o la motogp) la possibilità di fare affari.

E allora lasciamo stare il curling, lasciamo stare quei 300 appassionati che, giorno dopo giorno, danno tutto per pura passione, almeno finchè non avremo capito che è proprio quello che ha portato la coppia Costantini-Mosaner a trionfare su avversari nettamente favoriti a dover riprendere le redini degli sport più popolari.

E ritornare anche a dire che i grandi guadagni si hanno quando si dimostra, non quando si fanno fuochi di paglia…in questo senso, rileggere Batistuta non fa male: 12 miliardi di stipendio li ottenne dopo aver segnato 200 gol in Serie A ed aver dimostrato di essere il migliore sul campo, non su Instagram.

Memento…

Elio De Falco

