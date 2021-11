Non solo Napoli: il punto sulla Serie D, un campionato sempre entusiasmante

Siamo reduci da un fine settimana in cui la serie D ci ha offerto almeno un big match a girone.

Girone G: beffa Giugliano nel finale

Il Giugliano sta dominando il girone G con un rendimento ai limiti della perfezione. La squadra di mister Ferraro, che una settimana fa si era aggiudicata anche l’attesissimo derby contro l’Afragolese, ospitava in casa la sua principale inseguitrice, l’Aprilia.

Il gol di Rizzo stava per regalare ai tigrotti la decima vittoria su altrettante partite spegnendo tutte le velleità delle altre avversarie nella corsa al primato ma, al fotofinish, il rigore realizzato da Njambe tiene ancora aperto il campionato.

Restano ancora cinque le lunghezze che separano le due squadre, mentre la nuova principale antagonista della corazzata gialloblu è la Nuova Florida, distante quattro punti dalla vetta. Per quanto il Giugliano stia mantenendo un ruolino di marcia da corazzata o da schiacciasassi che dir si voglia, ci sono altre squadre che non si arrendono ancora ad un ruolo ancillare per la corsa alla leadership.

Anche l’Afragolese sembrava una candidata per la vetta, ma la sconfitta nel derby contro il Giugliano ha avuto un riverbero negativo nello spogliatoio visto che, contro il Lanusei, è arrivata un’altra sconfitta anche se i rossoblu, con la forza dell’orgoglio, hanno lottato fino all’ultimo per strappare almeno un punticino.

Girone H: estasi Casertana

La Casertana ospitava al “Pinto” la capolista Bitonto con la possibilità di scalzarla dal trono e insediarvisi a sua volta.

Così è stato, gli uomini di mister Maiuri (che in Campania continua a farsi apprezzare ovunque si trovi a lavorare) hanno piegato la compagine pugliese issandosi in testa al campionato. Favetta e Liccardi hanno regalato ai falchetti una vittoria fondamentale in uno scontro diretto, non decisivo visto il periodo del campionato, ma importantissimo per dare un segnale forte a tutto il girone: la Casertana c’è e punta con credibilità e autorevolezza al salto di categoria.

Sempre nel medesimo girone, c’è da segnale la rinascita del San Giorgio con il ritorno in panchina di mister Borrelli, sotto la sua stagione in tre partite sono arrivati sette punti. Una inversione di tendenza che serviva per sperare nella permanenza in categoria.

Il cambio di allenatore ha prodotto una scossa anche in casa Nola, il debutto di mister De Stefano sulla panchina dei bruniani è stato impreziosito dalla vittoria contro il Molfetta. Il Sorrento, invece, pregustava una vittoria da play off sul campo del Casarano, il vantaggio di Iadaresta non sembrava vacillare vista anche la doppia superiorità numerica, ma nei minuti finali è arrivata la beffa dei padroni di casa.

Girone I: Gelbison con i razzi ai piedi

Fari puntati su Gelbison–Cavese, match d’alta classifica con i metelliani desiderosi di rosicchiare punti ai cilentani.

Il vantaggio di Gagliardi aveva fatto esplodere il pubblico del “Morra”, ma il pari di Viscomi ringalluzziva gli aquilotti.

Anche questa sfida, però, ha riservato un colpo di scena ai titoli di coda, ci ha pensato Uliano a regalare agli uomini di Esposito un successo fondamentale per consolidare il primato in classifica e pagato a caro prezzo da mister Ferazzoli, a cui la società blufoncè ha dato il benservito.

In questo girone, preoccupa il vistoso calo del Portici che, dopo un inizio col botto caratterizzato da quattro vittorie consecutive, nelle successive otto gare sono stati incamerati solo due punti. Un campanello d’allarme arriva anche dall’attacco, riscopertosi con le polveri bagnate con un solo gol segnato – tra l’altro su rigore – nelle ultime sette giornate.

Mister Sarnataro dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi ragazzi perché, dopo l’esaltazione delle prime partite, pare subentrata un po’ di paura con la zona play out non così lontana. Urge ritornare al più presto ad un successo, bisogna esorcizzare questi venti di crisi che appesantiscono l’aria nell’ambiente vesuviano.

Maurizio Longhi

