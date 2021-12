Non solo Napoli: cerchiamo di capire quale sarà il futuro di Parisi

In casa Napoli tiene banco anche il mercato di gennaio. Ovviamente in questa fase della stagione, caratterizzata da infortuni a catena e assenze più o meno lunghe, lo staff tecnico probabilmente considera prioritario recuperare i lungodegenti. Anche perchè all’orizzonte si profilano almeno un paio di scadenze improcrastinabili: giovedì il Leicester e prima della sosta lo scontro con il Milan.

Eppure, la direzione sportiva continua a lavorare sottotraccia. Senza trascurare alcuna possibilità, sia a medio termine, cioè guardando al cd. mercato di riparazione. Che proiettandosi direttamente alla prossima annata calcistica.

In quest’ottica va sicuramente interpretata la situazione di Fabiano Parisi, letteralmente esploso nelle ultime settimane, e spesso accostato proprio al Napoli.

Le certezze di Giuffredi

Sull’argomento, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte, l’agente del terzino dell’Empoli, Mario Giuffredi, è stato abbastanza chiaro: “Parisi a gennaio per il Napoli? Da escludere. Sono problemi loro dove prendono l’esterno. Parisi non lo propongo a nessuno, credo che sarà il prossimo terzino sinistro della Nazionale. Deve stare a giugno fino all’Empoli e poi si metteranno tutti in fila”.

Giuffredi ha rincarato la dose, mettendo nel calderone delle sue considerazioni pure il futuro di Nicolò Casale, un altro suo assistito che fa gola a tanti club: “Voglio che Parisi e Casale stiano nei loro club fino a giugno, poi se ne parla. Sicuramente non sarà un problema mio spendere parole per questi ragazzi, sono di altissimo livello. Chi li prende fa un affare, se si prendono ora si fa un affare mentre a giugno si prendono al doppio”.

Le parole di Andreazzoli

Sul futuro di Parisi s’è espresso pure il suo allenatore. Nel corso della conferenza stampa post vittoria sull’Udinese, nel posticipo di ieri, infatti, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andeazzoli, ha detto: “E’ uno scugnizzo irriverente, ed è la sua forza. Ha qualità, altrimenti non basta solo l’irriverenza. Lui la usa in maniera utile. Sa fare tante cose, non ha tanta fisicità, ma sa difendere e sa usarla bene, erché prende vantaggi in anticipo, ha una bella tecnica, ha doti fisiche. E poi ha quelle che si chiamano palle che non guastano…”.

E quelle di Corsi

A proposito di dichiarazioni emblematiche, nel corso del programma radiofonico “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto proprio il presidente della squadra tosca, Fabrizio Corsi, che ha voluto chiarire le voci circa un presunto avvicinamento del Napoli ai suo gioiellino: “Contatti con De Laurentiis? Non ci sentiamo da qualche settimana, il rapporto con lui è molto cordiale...”.

Aggiungendo quanto possa importante esprimersi ai massimi livelli, senza tuttavia sentire l’onere della pressione: “L’Empoli è l’ultimo baluardo dei giovani calciatori italiani? Per un ragazzo italiano Empoli è la piazza opportuna per valorizzarsi...”.

