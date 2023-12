E’ iniziato il conto alla rovescia che avvicina Napoli e Roma al big match di stasera, ideale chiusura della diciassettesima giornata. Una sfida delicatissima nella rincorsa al quarto posto, scandita dal potenziale offensivo di entrambe le contendenti, costruite attorno a centravanti d’eccellenza: Osimhen e Lukaku.

I numeri però non raccontano appieno il volume di gioco sviluppato dai due bomber, che non stanno segnando sorprendentemente molto, fermi a quota 7. Staccati quindi di ben 8 reti dal leader dei marcatori, quel Lautaro avvantaggiato dall’esprimersi nella capolista della Serie A.

Effettivamente, in questa fase della stagione, il numero di gol sembra secondario rispetto a tante altre piccole cose Victor e Romelu garantiscono al collettivo. Tipo, associarsi ai compagni, in funzione di una maggiore partecipazione alla costruzione della manovra.

Lukaku senza supporto

Quando la scorsa estate i giallorossi hanno messo al centro del loro progetto il belga è apparso evidente il tentativo di garantire a Dybala una spalla perfetta per trascinare l’attacco di Mourinho. Dal canto suo, l’allenatore portoghese ha cercato di creare il contesto tattico migliore per esaltare le caratteristiche dei suoi uomini simbolo. Peccato che gli acciacchi fisici continuino a privare La Joya della possibilità di influenzare con continuità il calcio espresso dai Capitolini. Un tema che si ripresenta ciclicamente con disarmante puntualità.

L’assenza di Dybala, nuovamente ai box causa muscoli di cristallo, lascia dunque un segno profondo nelle scelte di formazione, che prenderà una piega diversa da quelle che in origine erano le idee dello Special One. Probabilmente giocherà El Shaarawy: un offensive player diverso comunque dall’argentino. Meno trequartista, orientato cioè a riproporre la classica dinamica prima e seconda punta.

Ergo, toccherà a Lukaku sostenere da solo la prima linea, trascinando la Roma verso il tentativo di sorpasso in classifica ai Campioni d’Italia.

Osimhen ritrovato

La prospettiva non cambia poi tanto se si guarda in casa Mazzarri. Al netto di qualche infortunio di troppo, una volta ritrovata la piena efficienza, Osimhen continua a mantenere un devastante livello prestativo. All’interno di un contesto tattico che lo vede muoversi in un tridente ipecinetico, modellato sui principi dell’ampiezza assicurata da Politano e Kvaratskhelia, nonché dalla profondità esplorata dal nigeriano.

Un gioco intenso, che in questi mesi ha avuto talvolta delle difficoltà a palesarsi, in virtù di strategie concettualmente sbagliate poste in essere dalla precedente gestione tecnica.

Garcia aveva mutato prepotentemente lo scenario, obbligando un esterni dinamico come il georgiano a doversi sobbarcare un surplus di lavoro, correndo all’indietro, che finiva per sfiancarlo, facendogli perdere certezze consolidate con Spalletti e lucidità in situazione di uno contro uno. Il baricentro basso dello “scienziato d’Oltralpe”, infatti, suggeriva al terzino sinistro di non spingere continuamente, rimanendo a copertura della zona di competenza. Costringendo Kvara ad allungarsi verso la propria metà campo, per ricevere supporto.

Si potrebbe speculare sulla decisione presa da Mazzarri, ovvero limitarsi a lavorare sulla scorta delle teorie spallettiane. Per cui il Napoli è tornato a redistribuire gli oneri dell’attacco sulle conduzioni mortifere di Politano e Kvaratskhelia, un set di sterzate e spostamenti palla al piede, capace di allungare le difese avversarie, aprendo al contempo spazi per gli inserimenti delle mezzali. Permettendo a Osimhen di esaltarsi in campo aperto, potendo beneficiare di collaborazione e qualità nelle rifiniture.

Insomma, Mourinho e Mazzarri cercano tre punti Champions da mettere sotto l’albero di Natale: un traguardo che passa necessariamente dal diretto tra bomber.

