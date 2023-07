Non solo “big”: per Barba c’è la fila

In casa Napoli si guarda al presente e si pensa anche al futuro. In questo scenario si inserisce la necessità di mandare in prestito i migliori prospetti della Primavera, nonostante la squadra di Frustalupi, al termine dello scorso campionato, sia inopinatamente retrocessa.

Il capitano degli azzurrini, Benedetto Barba, ha mostrato di avere quelle potenzialità in grado di garantirgli comunque uno sbocco tra i professionisti. Sono almeno tre, infatti, i club di Lega Pro interessati al talentuoso difensore (classe 2003).

Il Renate lo segue da tempo. Pare che il nuovo allenatore dei brianzoli, Massimo Pavanel, spinga per assicurarsi le prestazioni di questo giovane centrale, agile e scattante. La chiusura dell’affare sembrava solo questione di dettagli. Magari l’inserimento negli ultimi giorni del Giugliano ha contribuito a ritardare la firma sotto il contratto.

Pure Turris e Casertana, qualora ottenesse il ripescaggio in Lega Pro, corteggiano Barba, consapevole che sia giunto il momento di tentare l’avventura con i “grandi”. Immaginando di poter tornare alla base più forte e maturo calcisticamente. La strada sarà lunga, ma gli esempi positivi non gli mancano.

