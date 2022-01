Non essere curioso…se poi non ti piace il tweet!

Perche’ sei cosi curioso?…e solo un tweet!. Si potrebbe cominciare da qui, per spiegare il “polverone” che ha investito le varie trasmissioni sportive in tv, e non solo, il tweet sui social, da parte del Calcio Napoli, subito dopo la gara tra Atalanta ed Inter terminata con il risultato di 0 a 0. Ma perche’ tutta questa curiosita? Oppure questa visione di “malafede” da parte del Napoli, in questo tweet? In alcuni casi addirittura “adirati” con il Calcio Napoli? Ma andiamo per gradi, e cercvhiamo di capire il perche’ accade tutto cio’, anche per capire perche’ per altro non si ha la stessa cassa di risonanza. Esempio, come mai, in area non predisposta al mestiere di “parrucchiere“, si consenta di addirittura “l‘estenzione dei capelli” senza che il preposto, da VAR…ie manzioni, non fa notizia rispetto ad tweet? Oppure, se alla fine di un concerto, ricco di SPEZIA..li, avvenuto nella “Scala del Calcio”, un personaggio di bassa lega”, da personaggio pubblico, si trasforma in Ultras con tanto di megafono, ed inciti , non solo fomentando la piazza, ma il padrone di casa a farsi sentire da chi di dovere, non voglio pensare che fosse richiesto l’intervento di Mattarella, ed in pochi ne trattano l’argomento, mentre il tweet risuona a festa da per tutto? Questi sono solo un paio dei tanti esempi che si potrebbero raccontare, ma poi mi chiedo, ma che c’aveva sto tweet di cosi “offensivo” verso il calcio? lo vogliamo rileggere? Eccolo qui: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. Questo, giusto? Ora chi ci vede “malafede“, ne nasconde la sua empatia, chi lo vede come un “messaggio” verso terzi, allora e’, scusate il ripetrmi, in malafede. Se invece parliamo di sport, il Calcio Napoli premia la grinta, l’impegno, la serieta’ e lo spettacolo che le due squadre hanno mostrato nei 90′ giocati. Insomma, dciamolo, ma sembra che il vero punto sia nel termine “onesto” che significa Moralmente integro, di solito in corrispondenza di un comportamento o di un aspetto oggettivamente improntato al lecito o al legittimo o anche a un chiaro e profondo senso della misura. Fa tanta paura? E pure alla fine parliamo di calcio, e se basta un tweet per metterlo in subbuglio, allora mi auguro che un giorno lo scudetto lo possa vincere anche il Benevento. E mi auguro che tutte le squadra di vertice possano tweettare un giorno anche loro, come si dice lo sport e rispetto, rispetta lo sport!

