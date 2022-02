Non è possibile sognare: ecco come muoiono i sogni dei giovani.

“Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, e il sogno realtà diverrà” così recitava una famosa canzone di un film della Walt Disney, Cenerentola. Ma se da bambini tutti abbiamo recitato nella mente questa frase per infonderci coraggio e superare le avversità arrivando all’obbiettivo prefissato, nel 2022 questo sembra non bastare, sopra tutto se si vive in una realtà banalmente definita “difficile”.

Green Pass: Cresce la disuguaglianza

Nel discorso di insediamento di Sergio Mattarella, in occasione del secondo mandato come Presidente della Repubblica, una frase ha avuto il potere di creare una risata piuttosto sarcastica: “Affinché la modernità sorregga la qualità della vita e un modello sociale aperto, animato da libertà, diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze e alle povertà come asse portante delle politiche pubbliche.”

La domanda sorge spontanea: quali disuguaglianze? Quelle che esistono da anni e per le quali lo Stato non ha mai realmente agito oppure le nuove disuguaglianze che lo Stato Italiano ha voluto creare?

Prima di rispondere a queste due domande è necessario spiegare la differenza tra le due.

La prima è la disuguaglianza che esiste da anni tra ceto sociale abbiente e non abbiente

La seconda è la disuguaglianza che si è venuta a creare con l’introduzione dei Green Pass: normale e rafforzato. Creando divisione tra chi ha scelto di non vaccinarsi, chi per obbligo ha provveduto all’inoculazione del siero contro il Covid-19 e chi è stato fermamente convinto della sua decisione.

Con l’introduzione del Green Pass Rafforzato, una numerosa fetta di popolazione italiana è stata costretta a rinunciare a tutte le attività ludiche e come sempre a rimetterci sono i bambini/ragazzi.

Analizziamo perché…

Si perché senza Green Pass Rafforzato non è possibile andare allo Stadio, i ragazzi non possono giocare a calcio, ma in generale svolgere qualsivoglia tipo di sport, in quanto i centri sportivi, ma cosi anche gli oratori, devono attenersi alle disposizioni del CSI (Centro Sportivo Italiano) e dunque essere scartati ai cancelli, come se non fossero degni di “far parte del gruppo”.

In questo modo la discriminazione cresce sempre di più, tenendo ai margini della società, tutti coloro i quali hanno preso una decisione diversa dalla massa.

Le realtà “difficili” e lo sport

Si sente parlare da anni di realtà difficili, ma nessuno si è mai posto il problema di vivere giornalmente in questi contesti così da capire cosa deve essere valorizzato e cosa deve essere modificato per migliorare la qualità della vita della popolazione.

I ragazzi che vivono in queste dimensioni, crescono con modelli totalmente sbagliati. Ma negli anni precedenti al problema pandemico, avevano, attraverso lo sport, la chiave per poter emergere dalle condizioni su citate.

Oggi sembra che questo non sia più possibile, in quanto lo Stato li ha definitivamente abbandonati.

Il calcio di strada

Da tradizione, si sa che in una realtà come quella napoletana, il calcio rappresenta il fulcro dell’interesse di grandi e piccini. Da sempre infatti, nell’immaginario comune, la scena dei ragazzi che giocano a calcio per strada, è parte della tradizione popolare. Ore interminabili di gioco, il ragazzo meno agile a coprire la porta creata con le giacche a terra, la traversa immaginaria e i fuorigioco che non esistono. Così i ragazzi passavano i loro pomeriggi di tanti anni fa.

Poi arrivano i campi di calcio, quelli oggi inaccessibili, ma non solo per la questione obbligo vaccinale, ma anche per le strutture totalmente abbandonate e ad oggi fatiscenti.

Un esempio?

Lo Stadio Landieri di Scampia che nel 2021 èra in uno stato di totale abbandono: erba incolta alta oltre due metri, che stava rischiando di rovinare il campo di erba sintetica, costato quattrocento mila euro. Illuminazione spenta, in quanto bruciati 8 fari su 24. Ebbene dopo numerosi richiami, denunce e solleciti, lo Stadio Landieri ha riacquistato la sua bellezza solo grazie all’aiuto dei volontari del quartiere.

Chi ha tagliato l’erba, chi ha ripulito il campo e gli spalti non sono stati gli enti pubblici o lo Stato, sono stati i cittadini che da soli hanno svolto un compito, che ancora una volta, non gli appartiene.

Ma se oggi i ragazzi possono giocare a calcio è merito della comunità, perché per l’ennesima volta la politica è stata in grado solo di formulare frasi inutili.

NB: NOTA BENE!

Il calcio non è un semplice gioco, è motivo di crescita, è il mezzo per socializzare, per ampliare il proprio raggio di vedute. Se anche questo viene strappato alla vita dei ragazzi, che negli ultimi anni hanno totalmente perso il significato del verbo “vivere”, cosa vogliamo aspettarci? Come si può costruire un futuro roseo se il presente fa schifo? I bambini e i ragazzi hanno il diritto di vivere esattamente come hanno vissuto tutti coloro i quali oggi si permettono il lusso di decidere chi può andare a scuola e chi no, chi può svolgere attività sportiva e chi no, etc.

Ricordiamo che i più grandi atleti della storia sono nati proprio in “realtà difficili” e oggi vivono sul tetto del mondo.

Tutti devo avere gli stessi diritti, e dopo questi anni, i più giovani ne hanno estremo bisogno.

Di tanto in tanto è bene ricordare che bambini lo siamo stati tutti. Forse è il caso, ogni tanto, di chiudere gli occhi e ricordarsi quella sensazione.

