Nessuno si azzardi a chiamarli tifosi. “Le parole sono importanti” gridava Nanni Moretti in Palombella rossa. Le parole spiegano ogni cosa o almeno la gran parte. La giornata di ieri ci ha disgustato. Quelli visti negli scontri in piazza del Gesù, quelli che hanno vandalizzato il centro città ma anche quelli che si sono ritrovati a fine serata in via Caracciolo all’esterno dell’albergo “tedesco”, sono tutto proprio tutto tranne tifosi. Si sprecano gli aggettivi e gli epiteti da poter utilizzare ma sarebbe già troppo dar un nome a personaggi scadenti, violenti e senza arte né parte. Definirli delinquenti è la miglior cosa. Distruggere un un tavolino o un’opera d’arte non fa differenza. È reato sempre.

Agenti e Carabinieri feriti. Danni alla città e quello che è peggio si è risposto alla violenza con la violenza. Anche a freddo e forse è peggio. Vendicarsi è quasi peggio che offendere. Nessuno ha ragione , tutti hanno perso. Nella questione scontri napoletani e tedeschi sulla stessa pessima linea. Non si è salvato proprio nessuno. Una manica di fetenti avrebbe detto Pino Daniele. Il danno fatto da pochi umilia e mortifica i più. Ci sarà tempo per allestire nuovi piani, affrontare nuove emergenze ed imbastire nuove e diverse strategie, per ora, siate gentili, iniziamo dai termini.

Non chiamateli tifosi. Mai più.

