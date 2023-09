“Non c’erano solo tifosi di Inter e Milan ma anche persone che conosco di Napoli…” Spalletti vince, convince e saluta la “sua” Napoli!

L’allenatore dell’Italia, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport dopo quelle alla Rai. A seguire le sue principali parole.

“Ringraziamo il pubblico che è venuto a San Siro per darci una mano. Non c’erano solo tifosi di Inter e Milan ma anche persone che conosco di Napoli. Questa sera abbiamo giocato un buon calcio, creando tanto e soffrendo un po’ solo nel secondo tempo. Qualcosa è anche fisiologico concederlo in gare come questa. Ho iniziato a intravedere qualcosa del mio calcio, qualche triangolazione per creare importanti occasioni da gol. Serve però più cattiveria perché non sempre puoi sprecare così tanto. Nel secondo tempo abbiamo costruito in maniera diversa. Di Lorenzo è stato importante per ripulire la situazione. Questa non è l’Italia di Spalletti ma di tutto noi. Se sono felice? Felicissimo!”.

