“Non c’è discriminazione territoriale che possa toglierci l’amore per il Napoli”

Il 6 dicembre 2021, sul portale di Per Sempre Napoli, l’articolo intitolato “Le “Ciucciuette” nate per screditare il Napoli” , analizzava alcune dichiarazioni degli opinionisti più conosciuti presenti nei programmi televisivi sportivi, che solitamente hanno la propensione nel voler criticare il Napoli .

Fortunatamente non sempre la squadra azzurra è demonizzata. Esistono infatti figure come Umberto Chiariello, per citarne uno, a difesa del gioco partenopeo. Analisi critiche che “rimproverano” se necessario e sottolineano i meriti quando è opportuno.

Umberto Chiariello

Una delle ultime dichiarazioni del giornalista nel corso di “Campania Sport” su Canale21 denotano l’attitudine di Chiariello nel voler sostenere la squadra credendo nelle sue qualità: “il Napoli ha mostrato di essere vivo, con dieci uomini in meno, Demme e Politano non in condizione perché reduci dal Covid e si è fatto male anche il migliore a centrocampo Lobotka. Togliete all’Inter, all’Atalanta o al Milan la spina dorsale e vi accorgerete che non è la stessa cosa.“

Il sostegno alla squadra

“E’ chiaro non siamo più i favoriti ma il campionato è lungo. Nelle prossime tre partite il Napoli gioca in casa due volte. Il Napoli può chiudere il girone d’andata tra i 42/45 punti a seconda come finirà a Milano, cioè in piena lotta scudetto. Qualcuno mi dice che si vede che non ci credo più. Io fino a quando non vedo che questa squadra si allontana dal vertice della classifica, ci credo e come, perché sono proprio queste sconfitte che mi fanno pensare che il Napoli non mollerà”.

Come detto precedentemente così come elogia la squadra così la rimprovera dove necessario, mantenendo sempre il rispetto dovuto ai giocatori e alla società: “Il vantaggio aveva mostrato una prova del Napoli molto soddisfacente. I cambi poi hanno fatto la differenza e modificato la partita. E’ vero che il Napoli dopo la sosta delle nazionali ha frenato in maniera terribile: sei partite, una sola vittoria con la Lazio, molto larga e molto franca, ma poi ne ha pareggiate due con squadre che poteva e doveva battere, Verona e Sassuolo, sono due pareggi che grondano sangue. E poi le due sconfitte con Inter e Atalanta negli scontri diretti dove il Napoli ha avuto le palle goal per poterla rimediare in entrambi i casi.”

Atteggiamento, quello di Chiariello, che rivela la sua grade professionalità non che la sua coerenza e lealtà.

Social Network, la voce del popolo

Non solo le dichiarazioni dei giornalisti sono di dominio pubblico, nell’era dei social, anche il popolo può dare voce ai suoi pensieri e alle sue considerazioni. Proprio attraverso i social il noto scrittore Maurizio de Giovanni ha riportato il commento di un tifoso, il quale, lamentandosi della discriminazione ai danni della sua squadra del cuore sottolinea cosa significa il calcio e il Napoli in un città che cerca il suo riscatto.

“A forza di sovvertire la realtà utilizzando arbitri scadenti e fingendo di non vedere situazioni di gioco chiarissime alle telecamere, salvo poi cadere dalle nuvole quando qualcuno riesce a farvelo notare, state distruggendo ogni interesse verso il gioco più bello del mondo, che infatti le nuove generazioni stanno abbandonando felicemente.”

La maglia azzurra

Spiegazione semplice ed incisiva dell’importanza della maglia azzurra, colore che rappresenta il mare e il cielo della città, che il più delle volte si fondono per creare uno spettacolo mozzafiato, esattamente come il Napoli in campo.

“Questa maglia fa parte di un’identità culturale; è una seconda pelle per un intero popolo, che la porta con fierezza, amore e orgoglio. Non c’è coro ottuso e imbecille e vigliacco, non c’è invidia di conterranei a pochi chilometri, non c’è discriminazione territoriale che possa toglierci un grammo di quella fierezza, di quell’amore e di quell’orgoglio.“

Napoli e i napoletani devo essere considerati per il loro valore al pari delle altre squadre e delle altre regioni perché la discriminazione da loro subita, purtroppo, supera i confini del calcio.

