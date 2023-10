Nella sconfitta dell’Italia a Wembley i protagonisti sono stati diversi. Il confronto tra Di Lorenzo e Rashford, per esempio, ha fatto da cornice alla rinnovata rivalità tra gli Azzurri e l’Inghilterra. Stasera entrambi, a modo loro sono stati determinanti nelle principali situazioni che hanno scritto il 3-1 finale.

Nel 4-2-3-1 di Southgate, l’offensive player del Manchester United, schierato a sinistra, a piede invertito, parte da lontano per attaccare, perché ha grandi tempi d’inserimento. Associati a velocità e tecnica. Oltre alla capacità quasi mistica di sapersi muovere con tempismo nella trequarti avversaria, sfruttando pure la collaborazione di Trippier, che si alzava tanto per garantire il gioco in catena sull’esterno.

A fare da contrappeso, l’intelligenza nelle letture del terzino partenopeo. Che in occasione del vantaggio per la squadra di Spalletti s’è trasformato nel braccio armato della manovra tesa ad aggirare la densità centrale dei britannici. Un giropalla organizzato, funzionale a ribaltare il fronte del possesso, da sinistra con Udogie, a destra. Dove lo spazio liberato da Berardi favorisce la sovrapposizione del capitano del Napoli, bravo a crossare forte e teso, stimolando il tap-in apparentemente banale di Scamacca.

Ma è in fase difensiva che Di Lorenzo ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Non solamente a causa del rigore provocato. Tiene la classica giocata di Rashford, che riceve sempre con i piedi sulla linea oltre il centrocampo, dribbla e stringe dentro. Ne assorbe efficacemente il dinamismo. Tuttavia, la variabile impazzita dei Tre Leoni rimane Bellingham. Si sposta in maniera imprevedibile. L’idea è quella di generare un sovraccarico numerico, così da prendere in mezzo gli italiani, con la fattiva collaborazione di esterno e laterale di parte. Il rigore nasce da un rimpallo, che mette il trequartista del Real Madrid tutto solo davanti a Donnarumma, abbattuto dalla estirada un attimo prima di concludere a rete.

L’azione del raddoppio per i padroni di casa parte da una palla riconquistata al limite della loro area, trasformata in una devastante transizione ancora dal giocatore della Casa Blanca: Bellingham va che è una bellezza negli spazi folli concessi dal pessimo posizionamento difensivo dell’Italia. Poi scarica lateralmente per Rashford. Il cui uso spregiudicato di conduzione e sterzata gli consente di non perdere nemmeno un minimo di inerzia sulla corsa. La conclusione a incrociare sul palo lontano ne mette il nome sul tabellino dei marcatori. Però Di Lorenzo non è affatto supportato da Udogie, lento a fargli la copertura interna.

Insomma, l’Italia ha pagato un prezzo salatissimo alle amnesie difensive. Prodotte in ogni caso dal calcio posizionale dell’Inghilterra, attraverso le scalate e gli scambi di posizione tra i tre giocatori che lavoravano a sostegno di Kane. Che nella ripresa sono diventati veramente intelligibili per la tenera retroguardia azzurra. Il doppio, macroscopico, errore di Bastoni e Scalvini, che spalanca la voragine centrale per il terzo gol del centravanti ex Tottenham, oggi al Bayern Monaco, rappresenta la pietra tombale delle ambizioni spallettiane di prendere punti oltre Manica.

Nondimeno, al netto della delusione per la sonora sconfitta, rimane vivida la sensazione che – a tratti – l’Uomo di Certaldo stia veicolando una benefica identità di gioco in questo gruppo.

