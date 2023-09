“Non basta andare a vincere in Portogallo contro il Braga, devi provare a vincere il girone…” Umberto Chiariello non si nasconde!

Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul Napoli. Ve ne riportiamo un estratto:

“[…] De Laurentiis ha scelto di fare il Settore Giovanile ‘de minimis’: è una sua decisione, anche se io magari posso non condividerla. I talenti ci sono, in Italia e in Campania, ma il problema è che non trovano sbocchi. Non esiste una politica, come non c’era nel tennis fino a qualche anno fa, quando non entravamo mai nel ranking”, ha affermato.

Sulla Champions League, invece:

“Non basta andare a vincere in Portogallo contro il Braga, devi provare a vincere il girone. Anche perché il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nel girone, spesse volte si distrae”, ha detto, dagli studi dell’emittente televisiva campana, il noto giornalista ed opinionista sportivo partenopeo, il quale spera di assistere a delle grandi prestazioni in coppa, dopo le ottime prove fornite l’anno scorso con mister Luciano Spalletti alla guida degli azzurri.

