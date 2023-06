Nino D’Angelo, Quel ragazzo della Curva B, L’inno del tifoso in lacrime dopo il fischio finale di Udine: “Avevo sulle spalle mio nipote Leonardo e volevo fargli capire bene cosa significava il Napoli per un tifoso”

Il cantautore Nino D’Angelo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Questo scudetto rappresenta il passaggio rispetto l’ultimo dal passato al presente. Dal caschetto biondo ai capelli bianchi di oggi. Dopo il triplice fischio di Udine il pensiero è andato subito a tutti quegli amici e parenti che non ci sono più e che avevano condiviso con me la gioia dei primi due titoli. Allo stesso tempo avevo sulle spalle mio nipote Leonardo e volevo fargli capire bene cosa significava il Napoli per un tifoso. Penso che le mie lacrime glielo hanno spiegato bene. Questo è lo scudetto di tutta la squadra, non c’è più un Maradona, di campioni così non ne nascono più. Uno scudetto di tanti piccoli eroi che con tanti piccoli sforzi, umiltà e sentimento hanno saputo portare questo storico traguardo”.

