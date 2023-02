Nino D’ Angelo su Repubblica: “A Francoforte potevamo segnare cinque gol!”

Nino D’Angelo, cantautore e poeta napoletano molto amato dal suo “Popolo delle canzoni”, ai microfoni del quotidiano La Repubblica ha fatto battute simpatiche ed imperdibili parlando di alcuni calciatori della squadra di Luciano Spalletti. Ma prima una considerazione sul collettivo:

“Non ho mai visto un Napoli così in Europa, se la gioca con tutti. L’Eintracht non è il Real Madrid, lo so. E apprezzo Spalletti perché ci tiene tutti con i piedi per terra. Ma io parlo da tifoso e dico: a Francoforte potevamo segnare cinque gol”.

Nino D’ Angelo dice la sua sui singoli…

Ne ha scelti tre Nino D’Angelo, il difensore sudcoreano, il centrocampista camerunense ed il regista slovacco. Queste le sue parole: “Incredibile in difesa chi abbiamo, ci sta quel Kim là dietro, ma dove l’hanno trovato? E poi Anguissa… deve entrare in campo sempre incazzato. Gli devono rubare una macchina, che ne so, così comanda il centrocampo. E Lobotka? Qui siamo al livello di Pirlo, ha otto occhi, è il termometro che ti misura la febbre”.

