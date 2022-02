Niente rinnovo per Ospina, c’e’ la Juve che ci prova a zero.

Nell’ edizione odierna di Tuttosport, si legge una notizia di mercato che poco felice rendera’ i tifosi azzurri. Infatti sembra che la Juventus abbia messo gli occhi, sul portiere colombiano del Napoli, David Ospina. Ricordiamo che il portiere della Nazionale Colombiana, e in scadenza, ed a quanto sembra dai rumors, la sua esperienza nel Napoli sia giunta alla conclusione, anche perche’ il Napoli affidera’ definitivamente la maglia di numero uno ad Alex Meret, che pare anche pronto ad allungare il suo contratto con il club. Chiaramente, la squadra di Allegri e alla ricerca del vice-Szczesny, monitorata anche la pista Sirigu, ed il profilo Ospina, piace molto al tecnico Toscano,vista poi la possibilita’ di acquistarlo a zero, si potrebbe dire che sia’ una vera e’ propria occasione per la squadra bianconera, che prepara una vera e propria “rivoluzione per Giugno.

