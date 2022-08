Niente Lo Celso per il Napoli: Ecco con chi si è accordato

Come riferito da Sky Sport, il centrocampista argentino è già in partenza per la Spagna, dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Villarreal.

Giovani Lo Celso, calciatore seguito anche dal Napoli per la sostituzione di Fabian Ruiz, torna al Villarreal. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista argentino è già in partenza per la Spagna, dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Oltre agli azzurri, anche la Fiorentina era sul giocatore

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati