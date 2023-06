Nicolo Ceccarini sul Mercato del Napoli dice: “Si perde tantissimo senza Giuntoli e Spalletti. Ma va detto, che Micheli e’ stato fondamentale!”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, che ha parlato di Micheli e della possibile promozione a DS del Napoli oltre che di altri temi legati al mercato.

“Il Napoli perde tantissimo senza Giuntoli e Spalletti. Quando perdi due pezzi da 90 perdi tanto, ma il Napoli ha la voglia di ricominciare e ripartire. Più di uno scudetto c’è vincere la Champions League. Questa situazione che si è venuta a creare deve essere un nuovo punto di partenza. Questo ricordo resterà indelebile sia per loro che per i tifosi. Questione allenatore? Il presidente per quel poco che lo conosco ripete spesso e volentieri il discorso dell’empatia, ci devono essere mille componenti per venire a Napoli ad allenare.

Quando vai sulla categoria big o top ci sono altre problematiche tra cui ingaggio e mercato. Vanno conciliati tutta una serie di aspetti. Se Micheli può essere promosso a direttore sportivo nel Napoli? Penso abbia partecipato all’individuazione dei calciatori insieme al direttore sportivo, poi un conto è vedere il giocatore ed un conto è trattarlo. Se sei nel mondo del calcio e nello staff di Giuntoli apprendi. I giocatori forti sono arrivati anche grazie al lavoro dello scouting e questa può essere una soluzione, ma c’è la pressione che hai addosso.

Kim quest’anno ha sostituito alla grande Koulibaly, ma non puoi riuscirci tutte le volte. Le aspettative sono tante perché a Napoli c’è tanta aspettativa e devi cercare di sbagliare meno possibile. Lui l’ambiente lo conosce e potrebbe essere una soluzione.

L’anno scorso quando sono andati via quei giocatori c’era Giuntoli ed è riuscito a fare un Napoli da scudetto con l’aiuto di tutti. Nella vita bisogna avere fiducia. L’esempio dell’anno scorso me lo ricordo, sono arrivati giocatori che ti hanno fatto vincere lo scudetto.

L’unica situazione che quest’anno peserà è che sei campione d’Italia. Se quest’anno sbagli e fai un’annata peggiore poi cominciano i problemi. È importante l’allenatore perché deve dare delle indicazioni per il mercato. Osimhen è un giocatore che se dovesse arrivare una super offerta, il Napoli dovrebbe prenderla in considerazione.

Sarebbe difficile sostituirlo, anche se il Napoli negli ultimi anni ha dimostrato di saper sostituire i centravanti che partono, non ha mai sbagliato l’attaccante che è decisivo. C’è da valutare perché le questioni di Kim e di Osimhen sono da vedere. Devi stare anche dentro un range di ingaggi”.

