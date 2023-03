Nicolo’ Ceccarini: “Se parte Osimhen gia’ pronto il sostituto…”

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Piazza Affari‘. Ecco le sue parole:

“Se c’è una cosa che il Napoli ha sempre fatto bene, da quando De Laurentiis è in carica come presidente, è l’acquisto dell’attaccante. Va via Cavani e prende Higuain. Hanno acquistato Osimhen che si è dimostrato un giocatore formidabile, è mostruoso. Non a caso, al momento, è capocannoniere della Serie A”.

Nicolo’ Ceccarini ha poi aggiunto

“Il Napoli è una società che lavora bene, poi, parlai con Giuntoli e disse che stava prendendo un giocatore fortissimo al posto di Insigne, ovvero Kvaratskhelia. Chi prenderanno nel caso vada via il nigeriano? La società partenopea ha già individuato il sostituto: Rasmus Hojlund“.

Il danese è il calciatore che ha attirato parecchie squadre. Sicuramente, nel prossimo mercato estivo, ci saranno parecchie richieste. L’Atalanta, però, non lo venderà a un prezzo irrisorio.

