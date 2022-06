Nicolo’ Ceccarini: “Koulibaly potrebbe restare a scadenza, Mertens non credo restera'”

Nicolo’ Ceccarini, giornalista Mediaset ed esperto di mercato , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

Su Koulibaly, se se c’è un margine per il rinnovo oppure, nel caso potrebbe anche rimanere a scadenza e questa è un’ipotesi che non va assolutamente scartata. Sul fatto del possibile nuovo inserimento in difesa per dare conforto un po a quello che era il ragionamento che state facendo, Io credo che Ostigard sia sempre quello più caldo, in questo momento, potrebbe essere il profilo sul quale il Napoli può decidere di… di accelerare e andare a provare a chiudere l’operazione. Poi è chiaro che non c’è solo lui”

Su dries mertens

“Bella domanda alla quale io francamente non so ancora risponderti e non mi piace raccontare cose che non so. Quindi a maggior ragione, credo non ci sia niente di definitivo nel suo futuro. I segnali ovviamente col Napoli sono segnali di addio e ora c’è da capire però quale potrebbe essere la prossima destinazione, questo e un’ giocatore che può piacere sicuramente in Italia, ma anche a livello internazionale, dipende un po anche da quello che vorrà fare. Dries, perché poi sono anche le scelte sue, che lo porteranno magari in un paese a un’altro, magari restare in Italia, andare in gita da qualche altra parte. Però ancora, secondo me la situazione e tutta in evoluzione.”

Su Demme

Chissà. Al momento non sono arrivate delle richieste ed Offerte importanti . C’è ovviamente Stanislav Lobotka e ma Io credo che se arriva un’offerta all’altezza il Napoli gli dara’ la giusta considerazione,se esce lui il Napoli puntera’ Barak del Verona”

su Andrea Petagna,

“E vero, Poco minutaggio però, è anche vero che se esce Mertens, poi alla fine c’è Petagna,e il Napoli non è che abbia una grandissima abbondanza in quel settore, considerato che , l’anno prossimo farà anche la Champions League, quindi Io credo che prima di pensare a un discorso del genere ci dovrebbe, nel caso, essere un sostituto per me. Ancora non è stato stabilito niente, anche perché il napoli secondo me oggi sta cercando di capire la questione fabian ruiz e anche la questione degli esterni d’attacco perché per quello che so io è ovvio che se esce uno tra uno tra Ounas e Politano l’obiettivo principale resta Deulofeu”

